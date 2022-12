Sense petards a Manacor per Cap d'Any, Reis ni Sant Antoni

L'Ajuntament de Manacor ha ordenat aquest dimecres la prohibició dels artefactes pirotècnics en les celebracions de Cap d'Any, Reis i Sant Antoni per l'impacte que tenen en la salut d'animals i persones.

Miquel Oliver, batle del municipi, ha signat un ban on s'explica que s'ha pres la decisió tenint en consideració els col·legis de professionals de Psicologia i Veterinària, que alerten dels efectes adversos en la salut de col·lectius determinats per renous d'alt impacte, com és el cas dels renous produïts per petards, coets i traques.

La Policia Local de Manacor queda autoritzada a «requisar i custodiar artefactes pirotècnics si suposen un risc per a persones i béns».