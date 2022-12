L'Ajuntament de Llucmajor reclama al Consell que tengui en compte les seves al·legacions al projecte d'instal·lació de la planta de compostatge

Aquest dimarts, 27 de desembre, l'Ajuntament de Llucmajor ha emès una nota de premsa on exposen «la preocupació davant els possibles problemes, sobretot de logística, que es poden produir quan la planta de compostatge projectada pel Consell de Mallorca iniciï la seva activitat».

El Consistori llucmajorer ha presentat un seguit d'al·legacions al projecte de construcció de la planta de compostatge al seu municipi —també estan projectades quatre plantes més a Felanitx, Santa Margarita, Calvià i Marratxí—, i denuncien que no s'ha atès cap d'aquestes al·legacions. Les deficiències o mancances del projecte que han identificat des de l'Ajuntament són:

Una de les tres rutes per accedir a la planta és un camí municipal pel qual consideren que el pas de vehicles pesants produirà desperfectes en l'asfaltatge .

. Creuen que no queda clara la procedència dels residus que es tractaran en aquesta planta i, per tant, tampoc les rutes proposades per al trasllat dels residus.

Dubten respecte al tipus de materials que es poden processar a la planta, ja que també es deixa oberta la possibilitat que es tractin fangs procedents de depuradores, amb les consegüents molèsties que pugui produir als veïns i veïnes del municipi.

Incertesa respecte al temps en què la planta de Llucmajor estarà en funcionament fins que la resta de plantes estiguin operatives, assumint tot el volum de residus.

El regidor d'Entorn i Manteniment Urbà, Bernadí Vives, ha assegurat que els preocupa «que no s'hagin tingut en compte les nostres al·legacions, que intenten millorar un projecte que considerem important per a l'illa i per al nostre entorn. Creiem que és millor posar solucions abans que es produeixin els problemes a fer-ho després».

El batle de Llucmajor, Éric Jareño, ha afegit que des de l'Ajuntament de Llucmajor han fet els deures «per a sensibilitzar a la ciutadania en què el camí a seguir és reduir residus, apostant per la recollida selectiva, el reciclatge i la reutilització, per la qual cosa no ens neguem a la instal·lació de la planta de compostatge, però creiem que s'han de tenir en compte totes les circumstàncies per a intentar minimitzar les possibles molèsties que el trànsit rodat pugui produir als nostres veïns i veïnes».