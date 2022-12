El Pi demana mantenir la parcel·la mínima de dues quarterades per poder construir en sòl rústic

La portaveu d'El Pi al Consell Insular de Mallorca, Xisca Mora, ha presentat dues mocions al ple insular en matèria d'urbanisme i territori, una referent a l’edificabilitat de la parcel·la mínima a sòl rústic i una altra per resoldre el problema de les restes de poda.

La formació considera, respecte el primer afer, que no es poden elevar els requisits per construir a sòl rústic. «Molts de mallorquins que tenen finques de més de dues quarterades han de poder fer-ne ús i construir-hi la seva llar», argumenta la portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca. «De fet, demanam que no s’hagin de demanar informes paisatgístics o passar el projecte per la Comissió Balear de Medi Ambient. No podem posar més traves burocràtiques que es tradueixen en més maldecaps per a la ciutadania». Segons marca la llei, en finques superiors a dues quarterades es pot construir fins a un 3%, cosa que podria canviar si així ho decideix el Consell.

Per altra banda, El Pi també ha presentat una moció per resoldre el problema de les restes de poda. «Ara ja no les poden cremar i els punts verds estan col·lapsats», detalla Mora, «per la qual cosa demanam al Consell que compri unes trituradores per convertir aquestes restes de poda en fems i es puguin deixar a les finques com a fertilitzant». Segons la portaveu de la formació, el Consell hauria d'assumir el compromís de finançar la compra d’aquestes trituradores amb la incorporació de romanents.