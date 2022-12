La Plataforma Volem Via Verda d'Alaró critica «la manipulació i falta de rigor democràtic» de la plataforma contrària al projecte

La Plataforma Volem Via Verda d'Alaró ha volgut denunciar aquest dissabte «la manipulació i falta de rigor democràtic» de la plataforma contrarià al projecte que s'ha atribuït públicament que «el poble d'Alaró ha dit 'No' al projecte de Via Verda».

Des de la plataforma consideren «molt greu» aquesta afirmació «quan no hi ha hagut cap mecanisme democràtic que així ho mostri i, per tant, resulta una manipulació molt greu per part d'un grup de ciutadans, majoritàriament propietaris de les finques que afecta el projecte, atribuint-se la representació de tot el poble».

En aquest sentit, la plataforma també considera «molt preocupant» que el batle i el PP que actualment governa a l'Ajuntament d'Alaró «doni suport incondicional en aquesta falsedat democràtica sense cap problema, la qual cosa genera una manca de rigorositat i un menyspreu a tota la ciutadania del municipi».

A més, l'entitat ha volgut deixar clar que «només hi ha un projecte de Via Verda i que no hi ha cap projecte per la carretera». «És molt preocupant la falta de rigor i veracitat d'aquest grup de ciutadans que insisteixen en un projecte inexistent», han assegurat.

En aquest sentit, han volgut recordar que el projecte de Via Verda es va presentar a exposició pública, dins el termini i en la forma escaient, per part de la Conselleria de Mobilitat del Govern, tal com manava la Llei de Camins del 2018 aprovada en el Parlament i amb l'objectiu de recuperar l'antic Camí Ferroviari d'Alaró a l'Estació i «fer possible una comunicació segura pels vianants i ciclistes». «En aquest projecte tothom ha pogut presentar les al·legacions oportunes, i estem a l'espera del seu inici per part de la Conselleria de Mobilitat del Govern», han sentenciat.