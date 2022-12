Aprovat el projecte definitiu de la primera planta de compostatge 'Tanca el cercle' a Llucmajor

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient aprova el projecte definitiu de la planta de compostatge per a la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) recollida selectivament, ubicada al terme municipal de Llucmajor. També s’ha aprovat l’estudi de costos, la relació de béns i drets afectats i la necessitat d’ocupació urgent.

Els primers fons europeus de recuperació i resiliència Next Generation que arribaran al Consell de Mallorca seran per al projecte estratègic 'Tanca el cercle'. En concret, 4,9 milions d’euros de la partida per a turisme sostenible que es destinaran íntegrament a la planta de matèria orgànica de Llucmajor.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «la tramitació del projecte està molt avançada i aquesta aprovació és una passa important d’un procés llarg, com és la posada en marxa d’una infraestructura d’aquestes característiques. Tancar el cercle de la matèria orgànica és el repte més important que té Mallorca en el camí cap a l’economia circular».

Entre els avantatges que suposa el projecte de la nova planta de compostatge de Llucmajor, la consellera ha destacat que «millorarà de forma significativa la sostenibilitat de Llucmajor i dels municipis del voltant, i suposarà un gran estalvi econòmic en els serveis de recollides municipals; així mateix, ajudarà mediambientalment a reduir les emissions en el transport dels bioresidus».

El Ple del Consell de Mallorca va declarar d’interès general l’obra pública de construcció de la planta de compostatge de Llucmajor. D’aquesta manera, la Direcció Insular de Residus pot executar la construcció d’infraestructures de gestió i tractament de residus de Mallorca i escurçar a dos anys el termini per a posar en marxa la planta de compostatge.

«L’economia circular és l’únic camí que pot recórrer la Mallorca del futur. La crisi climàtica global i la sobreexplotació dels recursos naturals, que de cada vegada són més escassos, ens han fet veure la necessitat d’actuar amb una lògica menys extractivista. A més, la pandèmia i la invasió d’Ucraïna ens han permès prendre consciència de la nostra dependència de l’exterior. Tot això ha fet que entenguem que no podem malbaratar cap recurs, i els residus són, sense dubte, un recurs molt valuós», han remarcat.

El projecte estratègic 'Tanca el cercle' suposarà la construcció de cinc plantes de compostatge (Llucmajor, Santa Margalida, Marratxí, Calvià i Felanitx) per tractar tota la matèria produïda a l’illa. I s’hi podrà generar compost ecològic que es comercialitzarà a preu públic. Amb les plantes s’afrontarà la contradicció que suposa disposar de grans quantitats de matèria orgànica que es desaprofita i acaba essent incinerada per a generar compost.