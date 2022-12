Alfonso Rodríguez, candidat del PSOE per revalidar la batlia a Calvià a les eleccions de maig

L'actual batle de Calvià i Secretari General de l'Agrupació del PSOE de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha reafirmat la seva voluntat d'encapçalar la llista del PSIB-PSOE a les eleccions municipals del maig de 2023. Rodríguez ha ressaltat que té «la il·lusió intacta per assumir, de nou, el repte de ser el candidat socialista per a les eleccions del 2023 i revalidar un govern progressista a Calvià».

D'aquesta manera, Rodríguez ha incidit que «Calvià necessita experiència i capacitat de gestió per continuar impulsat polítiques necessàries per als calvianers i calvianeres», i hi ha afegit que «polítiques que estiguin al costat d'aquelles persones que més ho necessiten». «Volem continuar impulsant el nostre projecte de futur per a Calvià, volem continuar millorant l'ocupació, impulsant el turisme, l'educació i el comerç local del nostre municipi», ha explicat.

A més, el dirigent calvianer ha volgut agrair «la gran tasca» de l'actual equip de govern i, també, a l'Agrupació del PSOE de Calvià per «la confiança d'aquests anys». «Tenim un projecte sòlid de present i de futur i el durem a terme junts i juntes», ha exposat el batle.

Finalment, Rodríguez ha recordat que «els i les socialistes farà 8 anys que estam al capdavant de l'Ajuntament de Calvià amb uns pressuposts aprovats dins el termini i en la forma escaient i sense apujar cap impost, taxa o preu públic», i ha valorat que «hem demostrat que l'esquerra sí que sap gestionar l'economia».