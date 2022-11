El Consell de Mallorca promourà una llei per reforçar la protecció de la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca impulsarà una llei de protecció integral de la Serra de Tramuntana, que ampliarà en 5.700 hectàrees addicionals la zona protegida contemplada per la declaració de la UNESCO i hi establirà un seguit de limitacions amb l’objectiu de preservar la riquesa paisatgística i l’equilibri natural. El Consell preveu consensuar un text a nivell insular a fi de presentar el text al Parlament, que és competent per eventualment aprovar la llei.

El projecte s'ha presentat aquest dimecres en un acte a Valldemossa, que ha comptat amb l’assistència de diversos batles de municipis de la comarca i d’altres agents implicats. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha insistit en la necessitat de protegir, però també dinamitzar, el «tresor» que constitueix la Serra per a mantenir la declaració de la UNESCO. La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, ha subratllat que la protecció del patrimoni és el principal objectiu de la Llei i ha insistit en la importància d'aclarir i definir normativament conceptes propis, com per exemple la tècnica de «pedra en sec».

La superfície protegida s'amplia i a més inclourà nuclis urbans complets que quedaven fora de la declaració de la UNESCO. A més, suma noves àrees en zones limítrofes, principalment Alaró, Mancor i Campanet. Això implica que uns 5.000 nous propietaris se sumaran als beneficis, quant a la possibilitat d'optar a subvencions, i a les responsabilitats de cura del patrimoni. A més, es proposa un pla de desenvolupament turístic unificat de la Serra i s'elaborarà un manual de senyalització pública.

Dins l'àrea delimitada, els projectes constructius de més de 10 milions d'euros o que impliquin més de deu habitatges necessitaran una avaluació d'impacte en el paisatge. Les edificacions existents de valor patrimonial en mal estat es podran reconstruir si estan catalogats en el municipi; si no ho estan, podran reposar-se si demostren el seu valor patrimonial i en qualsevol cas utilitzant la tècnica constructiva original.

Quant a la flora, es reforça la protecció de les oliveres que es considerin monumentals, sense possibilitat de transplantar-les ni vendre-les. A més es regularà el tipus de poda que es pot practicar, de manera que no estarà permès utilitzar-los per a fer escultures vegetals. Igualment es promouran els productes elaborats amb aquests arbres mil·lenaris i es fomentaran línies d'ajudes directes per als propietaris.

Diversos punts de la xarxa viària es definiran, si s’aprova la llei, com a carreteres paisatgístiques. En conseqüència, el Consell tendrà la facultat de limitar el nombre màxim de carreres motoritzades que es poden fer a la Serra per any, així com de restringir accessos a determinats espais, com ja passa durant l’estiu amb el far de Formentor.

Finalment, el text preveu l’aprovació d’un règim sancionador específic per les infraccions de les normes que la nova llei contendrà. Entre les més destacables, es consideraran greus els grafitis, arrebassar oliveres monumentals o superar els límits de renou.