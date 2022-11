L’IES Santa Maria, centre referent en educació en drets de la infància

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, han assistit a l’acte de celebració de l’IES Santa Maria per la distinció rebuda per part d’UNICEF com a centre referent en educació en drets de la infància 2022/2024.

L’acte s’ha celebrat amb professorat, delegats i delegades en representació de l’alumnat i representants de l’Amipa IES Santa Maria. Han estat acompanyats, a més de pels dos consellers, per representants d’UNICEF (Patricia Greses -tècnica de sensibilització- i Josep Lluís Oliver -membre de la Junta Directiva d'UNICEF Comitè Balears); el director general de l’OBIA, Pep Lluís Riera; i els batles de Santa Maria i Santa Eugènia, Colau Canyelles i Joan Riutort.

L’IES Santa Maria també forma part del programa del Govern de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora des del curs 2021/2022, i ha participat activament en les activitats organitzades des de la Direcció General de Cooperació. Gràcies a aquest programa, el professorat ha realitzat projectes interdisciplinaris sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible o els drets dels infants, unes actuacions que també han contribuït a aconseguir ser centre referent per a UNICEF.

La Conselleria d’Afers Socials i la Conselleria d’Educació varen posar en marxa el programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora el curs 2017/2018, i ja hi han participat 25 centres, als quals s’han facilitat eines per impulsar una societat més justa i per afavorir un pensament crític i transformador de la societat, que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món, des d’una perspectiva local, global i interdependent.

El conseller Martí March ha destacat que l’escola «serveix per tenir coneixements en competències, però també per crear valors: de convivència, de respecte... en definitiva, de defensar els drets de tothom, dels menors i de les persones més vulnerables. I això és quelcom que l’escola ha de fer sempre, és l’espai on tothom va. Ens passam una part important de la nostra vida dins centres educatius, per tant, l’escola i l’educació tenen un paper important i ajuda a tenir aquests valors per ser un bon ciutadà, crític, en el present i en el futur».

La consellera Fina Santiago ha remarcat la importància de la distinció rebuda i s’ha dirigit a l’alumnat present: «això és fruit d’una feina d’equip. Una persona sola no pot canviar el món, i aquí heu estat els professors, pares i mares i vosaltres, que estau disposts a aprendre i a adquirir aquest coneixement». En aquest sentit, ha afegit: «tots els drets s’han de defensar i per defensar-los s’han de conèixer. Si els drets són importants per a nosaltres, també ho són per als altres. D’aquí la importància de la cooperació internacional».

«Gràcies al vostre esforç, aquesta comunitat autònoma és un poquet més rica, perquè la riquesa no només es calcula amb doblers, sinó també amb el coneixement i la solidaritat», ha conclòs.

Centres referents en educació en drets de la infància

L'IES Santa Maria és un dels 149 centres compromesos amb els drets de la infància reconeguts per UNICEF. A les Illes Balears n’hi ha, en total, sis (quatre a Mallorca: IES Santa Maria, EI Bendinat, EI Santa Ponça, EI Es Molinet; i dos a Eivissa: EI Ses Païses i EI Es Fameliar). El de Santa Maria és l’únic institut.

La finalitat d’aquesta distinció és reconèixer l’esforç dels centres educatius per dur a terme projectes que millorin la vida de la infància a escala local i global a través de la innovació educativa. El programa també pretén fer efectiva la Convenció sobre els Drets de l’Infant en l’àmbit educatiu.

Per tot això, UNICEF ofereix formació al professorat dels centres, hi impulsa mecanismes de participació infantil i juvenil, hi fomenta espais de protecció i benestar i promou la millora del clima escolar a través de la convivència i la cohesió de la comunitat educativa.