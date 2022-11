Aina Sansó, Catalina Riera, Lluïsa Fuster i Joan Riera Ferrari són proclamats Filles i Fills Il·lustres de Manacor

El ple de l'Ajuntament de Manacor ha proclamat aquest dissabte per unanimitat Aina M. Sansó i Rosselló, Catalina Riera i Roig, Lluïsa Fuster i Cortès, i Joan Riera Ferrari Filles i Fill Il·lustres de la ciutat. Amb el nomenament de Sansó, Riera i Fuster, l'Ajuntament distingeix per primera vegada tres dones amb el màxim honor i reconeixement. Des d'aquest dissabte pengen a la sala de plens els retrats de les noves Filles Il·lustres i el nou Fill Il·lustre, obra de la pintora manacorina Ana Perelló.

Abans d'iniciar-se la sessió plenària, els Cossiers han ballat davant l'Ajuntament manacorí en honor i reconeixement a aquestes quatre figures cabdals del Manacor contemporani. L'acte ha conclòs amb l'actuació de Mn Quartet i la col·laboració de Sinéad Cormican i un petit refrigeri per al públic assistent.

Aina Maria Sansó Rosselló va néixer a Manacor el 31 de març de 1960 i morí el 18 de juliol de l'any 2017. El passat mes de juny, el Ple de l'Ajuntament de Manacor va acordar per unanimitat incoar l'expedient de proclamació com a Filla Il·lustre de Manacor per la seva tasca de recuperació de la dansa dels cossiers.

Catalina Riera i Roig, nascuda a Manacor el 19 de març de 1955 i finada el 12 d'octubre de 2019. Actriu, membre fundadora de la companyia teatral Els Capsigranys, fundada a Manacor l'any 1982. Els Capsigranys sembraren la llavor del Teatre en majúscules a Manacor. Els Capsigranys no hagueren estat possibles sense Catalina Riera, i per això Manacor vol reconèixer el llegat que deixa, havent-se convertit en capital del teatre a Mallorca.

Lluïsa Fuster Cortès, nascuda a Manacor el 10 de febrer de 1905 i finada el 10 de maig de 2000. Mestra de Primer Ensenyament des de l'any 1929, va ser mestra de Manacor. Donya Lluïsa és un referent en l'educació. Amb la seva tasca feu valdre l'Escola Pública, tant en temps de la República com de la dictadura de Franco. Va exercir a Sa Graduada i encara avui és un referent per a diverses generacions. Guillem d'Efak, que va ser alumne seu, la recordà sempre amb molta estima i agraïment, i deixà empremta a la seva obra.

Joan Riera Ferrari, nascut a Manacor el 10 de juny de 1942 i finat el 4 de maig de 2017. Pintor. El 1962 exposà per primera vegada al Centre Cultural de Manacor. La seva obra aconseguí el reconeixement internacional. Atrevit, trencador, innovador, Riera Ferrari ha fet una contribució impagable les arts plàstiques i a l'art contemporani.