Can Beltran d'Inca reobrirà com a centre d’innovació circular

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i del conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha visitat aquest dijous Can Beltran, el futur centre d’innovació circular que l’empresa WDNA i l’entitat 3 Salut Mental impulsen a l’antiga fàbrica de sabates Can Beltran d’Inca.

El projecte persegueix, des de la recuperació del patrimoni industrial, fomentar la industrialització basada en la innovació, generar impacte social amb projectes en l’àmbit de la salut mental i la inserció laboral de col·lectius vulnerables i crear un centre de referència en circularitat a partir de la transformació de reciclatge de residus com la llana de producció local o el plàstic.

Durant la visita, Francina Armengol ha valorat la importància «que un espai, que significa molt més que això perquè va ser la seu de la indústria inquera, sigui ara l’espai on neixi una indústria innovadora que, a més, combina allò que volem per a aquesta Comunitat». La presidenta del Govern ha destacat també la tasca tant de WDNA com de 3 Salut Mental i la seva implicació social i ha assegurat que des de l’Executiu «intentarem facilitar tota l’ajuda perquè aquest projecte tengui la força de cavalls necessària que l’empenyi».

«Que neixi una indústria innovadora, lligada a la història i a la inclusió social és perfecte per poder pensar que estam en un bon moment per créixer i per construir un millor present i un millor futur per a totes i totes», ha finalitzat la presidenta.

Les naus i la casa de Can Beltran són al centre d’Inca, un conjunt d’edificacions d’ús industrial i residencial entre l’avinguda de les Germanies i el carrer de Ramon Llull. Una vegada en marxa, l’objectiu és que hi treballin un mínim de 300 persones en projectes d’R+D+I relacionats amb el monitoratge de residus, la fabricació de productes a partir de materials recuperats o la consultoria i gestió de projectes circulars.

A la visita també hi han assistit la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Catalina Cladera, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, i el director general de Política Industrial, Antoni Morro, així com representants de la família Beltran, d’WDNA i de 3 Salut Mental.