José Fiol, guardonat amb el Premi Vila de Santanyí d'Arts Visuals

Aquest diumenge dia 20 de novembre ha estat atorgat el X Premi Vila de Santanyí Francisco Bernareggi d'Arts Visuals a José Fiol i s'ha inaugurat l'exposició de l'obra premiada, «Xarxa Room». El guardó consta d'una dotació econòmica i el dret a formar part de la col·lecció municipal d'art contemporani. A més, l'Ajuntament cedirà l'espai de la Casa de Cultura Ses Casis Noves, per a organitzar una exposició individual a l'artista guanyador, que

comptarà amb 2.000 euros per a les despeses. De la mateixa manera, el jurat també ha decidit atorgar un accèssit per a Eduardo Naveper «Vista XI» de la sèrie «Les quatre estaciones del volcà Tajogaite en vuitanta-cinc vistes».

Després d'una dècada, el premi s'està consolidant com un guardó de prestigi a nivell continental, que pretén convertir-se en mirall de les avantguardes artístiques. Enguany, segons informa l'Ajuntament, s'han rebut 61 sol·licituds, que han estat revisades per un jurat de quatre experts en diferents àrees de la creació i coneixement artístics.



La regidora de Cultura, Ricarda Vicens, s'ha mostrat molt satisfeta, afirmant que «arribar a la desena edició d'un guardó com aquest és un motiu de molt d'orgull per al municipi de Santanyí, i especialment per a la regidoria de Cultura». «Hem pogut veure com la participació en aquest premi d'arts visuals dedicat a Francisco Bernareggi ha anat augmentant i consolidant-se any rere any. També se suma el fet que de cada vegada ens arriben obres i propostes de tots els racons d'Espanya, cosa que fa que el premi hagi guanyat molta rellevància en el món de l'art contemporani», ha destacat.