La biblioteca municipal de Bunyola ja du el nom de Montserrat Casas i Ametller

En un Ple extraordinari celebrat el passat diumenge, Bunyola ha acordat posar el nom de Montserrat Casas i Ametller a la biblioteca municipal. El Ple de l'Ajuntament va comptar amb l'assistència d'onze regidors (no hi assistiren dues regidores de la formació SOM-AVI que havien excusat la seva absència).

El regidor d'Hisenda i Comunicació, Miquel Pasqual, va llegir el full de mèrits de Casas i va fer la defensa de la proposta. En el torn de paraules, la regidora de Vox no va intervenir i els dos regidors del Partit Popular es varen manifestar en contra de la proposta al·legant que hi havia altres persones a Bunyola que havien fet mèrits suficients per a incorporar el seu nom a la Biblioteca; mentre que el portaveu de SOM-AVI sí que manifestà el suport de la seva formació a la iniciativa.

Clos el torn de paraules es va fer la votació que, com és habitual en aquest casos, es fa en papereta i urna. Un per un els regidors depositaren el seu vot davant el Secretari de la Corporació. Fet el recompte la proposta fou aprovada per vuit vots a favor, una abstenció i dos vots en contra.

Acabada la sessió plenària, la Corporació es va dirigir cap a la Biblioteca on hi esperaven el Rector de la UIB, Jaume Carot, la Vicerectora de Projecció Cultural, Magdalena Brotons, i la família de la Sra. Casas, Carles Bona Garcia i Carles Bona Casas. Després d'un parlament del rector i el batle es va descobrir la placa amb el nom de la Sra. Casas.

L'acte va tenir el seu punt de cloenda en el concert que la Coral UIB va oferir a l'església parroquial de sant Mateu en el marc del XXXVIIIè Festival de Música de Bunyola, cantat en homenatge a la que fou Rectora de la Universitat de les Illes Balears durant el període comprès entre els anys 2007 i 2013.