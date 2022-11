Manacor presenta el servei de suport lingüístic a la contractació per a resoldre dubtes de les empreses

L’Ajuntament de Manacor posa en marxa un nou servei de suport lingüístic a la contractació. Es tracta d’un nou servei que servirà per a resoldre dubtes a les empreses que vulguin prestar servei a l’Ajuntament, concretament pel que fa a contractes d’obra, de concessió d’obres, de serveis, de subministrament o contractes menors.

El servei de suport lingüístic a la contractació neix arran de l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament de Manacor de la modificació del reglament municipal de Normalització Lingüística per a incloure clàusules a la contractació amb l’objectiu de fomentar i fer efectiu l’ús públic de la llengua catalana. La voluntat és fer garantir els drets lingüístics dels ciutadans de Manacor i fer efectiva la normalització lingüística no només a allò que fa l’Ajuntament de manera directa, sinó també a les empreses que presten servei a l’Ajuntament. «Si feim una concessió d’una cantina o d’una cafeteria d’un poliesportiu municipal hem de poder garantir una atenció i retolació en català, així com la senyalització d’obres, com marca la Llei de Normalització lingüística», ha explicat el delegat de Política Lingüística, Sebastià Llodrà. «Vivim en un entorn plurilingüe i el català ha de funcionar com a llengua d’acollida», ha afegit.

El nou servei de suport lingüístic recull la petició de l’oposició de proporcionar ajut a les empreses davant aquest canvi normatiu, vigent des del mes de setembre. Les empreses podran sol·licitar assessorament mitjançant el correu electrònic suportlinguistic@manacor.org. «És un acompanyament pensat en positiu i ajudarà aquestes empreses a prestar un millor servei», assegura Llodrà.

La funció principal del servei de suport lingüístic a la contractació és donar tranquil·litat davant els dubtes que hi pugui haver. El servei lingüístic oferirà una tasca d’assessorament específic amb un objectiu molt concret que és el d’ajudar les empreses que vulguin contractar per a l’Ajuntament de Manacor i tenguin dubtes.

Es posa un correu electrònic a disposició de les empreses i persones que vulguin contractar amb l’Ajuntament de Manacor. Així mateix, també es prestarà orientació concreta sobre les clàusules, proporcionarà models d’exemple i si fa falta derivarà l’empresa als professionals que siguin necessaris en cas de requerir de traduccions llargues.

«Volem fer una feina proactiva, que serveixi per millorar el servei de dona l’Ajuntament i també el que presten aquestes empreses», ha explicat la responsable del Servei lingüístic de l’Ajuntament de Manacor, Bel Andreu.

El servei també durà a terme un seguiment intern de la contractació per a comprovar que els diferents departaments municipals inclouen les clàusules lingüístiques.