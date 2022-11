Josep Ferrà, elegit com a candidat de MÉS a la batlia d'Esporles: «No vull ser el candidat d'un partit, vull ser el candidat d'un poble»

L'actual portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, encapçalarà finalment la candidatura de la formació a la batlia d'Esporles a les eleccions de 2023. Així ho han decidit militants i simpatitzants en un «procés històric de primàries» celebrat aquest divendres.

De fet, tal com ha assegurat el partit, l'elecció de Ferrà ha suposat una mobilització ciutadana «mai vista al municipi» on PAS-MÉS per Esporles ha aconseguit la participació de 215 persones en un procés intern. L'alt índex de participació suposa «una fita històrica» i confirma l'expectació que genera la candidatura de Ferrà, qui encapçalarà la llista electoral després d'obtenir el suport del 98,65% dels vots emesos.

Una vegada coneguts els resultats, el ja candidat a la batlia d'Esporles ha destacat que «no vull ser el candidat d'un partit; vull ser el candidat d'un poble». Ferrà, també ha expressat que «som gent amb arrels però també amb ales. Ales per imaginar el millor poble. Un poble per a molts i no per a uns pocs».

Ferrà, a més, ha remarcat la importància que Esporles tengui «una agenda política que doni resposta a les necessitats del municipi i especialment dels que més ho necessiten, com són els joves i la gent major».

L'assemblea que ha ratificat l'elecció de Ferrà ha comptat amb la participació de nombrosos càrrecs orgànics i institucionals de MÉS per Mallorca que han fet costat a l'actual portaveu parlamentari. Entre d'altres, Ferrà ha estat acompanyat pel senador Vicenç Vidal i la consellera Fina Santiago.

L'acte, però, ha servit també per retre homenatge a l'encara batlessa d'Esporles, Maria Ramon, qui deixa el càrrec després de dotze anys (4 anys de regidora i 8 de batlessa). Proclamada la candidatura de Ferrà, PAS-MÉS per Esporles fixa el seu objectiu polític en mantenir una majoria progressista al municipi esporlerí.