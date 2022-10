El PSOE de Felanitx denuncia el batle per l'ús «partidista» del perfil de Facebook i Twitter de l'Ajuntament

El PSOE de Felanitx ha denunciat que Jaume Monserrat, batle del municipi, fa «una perversió» de la política municipal per l'ús «partidista» del perfil de Facebook i Twitter de l'Ajuntament. Segons el PSOE els perfils de les xarxes socials estan plenes de «falsedats» que, lluny d'efectuar una tasca informativa institucional, «només serveixen a pretensions propagandístiques, ignorant i menystenint l'oposició».

El PSOE ha explicat que no és la primera vegada que el batle i el seu equip utilitzen els canals institucionals de comunicació «per a fer-ne un ús barroer», i han advertit que, de no retirar aquestes publicacions, no descarten «acudir a la fiscalia per denunciar aquesta pràctica perversa».

«És lamentable que uns mitjans i uns recursos que paguen tots els ciutadans amb els seus impostos, estiguin exclusivament al servei d'una persona, el batle, i del seu govern, aplicant criteris propis d'altres temps» ha afirmat Xisco Duarte, portaveu i secretari general de l'agrupació.

En aquest sentit, el PSOE de Felanitx ha afirmat que aquestes plataformes són «per atendre criteris d'objectivitat, representativitat i, en definitiva, a valors democràtics, la informació local relativa a tot el consistori i garantir la pluralitat en els mitjans locals d'informació i comunicació, afavorint un espai de participació per a l'oposició, cosa que no passa a Felanitx».

Finalment, l'agrupació del PSOE ha demanat a Monserrat «lleialtat institucional» i ha exigit «mantenir criteris d'objectivitat, representativitat i, en definitiva, valors democràtics». «Volem la retirada d'aquest contingut partidista de les xarxes socials i les vies de comunicació institucionals i que es doni un tracte equitatiu als representants de l'oposició, facilitant aquestes eines perquè hi puguin participar adequadament en la difusió de l'activitat municipal», ha sentenciat.