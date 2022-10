Inca presenta el programa de les Fires 2022 amb gairebé 200 actes

L'Ajuntament d'Inca ha presentat aquest divendres el programa de les Fires d'Inca 2022, que un any més convertiran la capital del Raiguer en el centre neuràlgic de Mallorca durant la tardor. Enguany s’amplia el recorregut i es recupera la plaça del Mercat Cobert, que se suma de nou com a punt neuràlgic de les celebracions. D’aquesta manera, el consistori ha planificat gairebé 200 activitats dirigides a tota la ciutadania, gràcies a la implicació de les associacions, entitats i col·lectius.

«Després de dos anys sense poder celebrar les fires amb normalitat, estam molt contents de presentar la programació de les Fires d’Inca amb més ganes i il·lusió que mai. La resposta de la ciutadania inquera ha estat, un any més, excepcional, i tothom ha sumat per aconseguir una programació d’alta qualitat i variada. Moltes gràcies a totes les persones que any rere any fan possibles les Fires d’Inca», assenyala el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Per la seva part, el regidor de Fires, Antoni Peña, destaca que «el nostre objectiu és mantenir l’essència de les fires i els esdeveniments tradicionals, alhora que cada edició anam incorporant noves activitats per modernitzar, actualitzar i ampliar la programació per tal que tothom pugui trobar un motiu per sortir al carrer, participar de les Fires i contribuir a fer poble».

D’aquesta manera, les tres fires inclouen les tradicionals mostres, exposicions i mercats, juntament amb altres actes ja consolidats com el Tast de Ball, la Nit del Vi, Creativíssim, l’Exposició i Subhasta de Xots i Anyells, la Cursa de Sa Galleta o la Fira del Disc. Pel que fa a les novetats, enguany s’incorpora al programa de Fires, l’Octubre Fest, el Mercat del Circ, la Fireta Friqui i la Fira de Halloween, entre altres novetats.

Finalment, en nom de tot el consistori, Virgilio Moreno ha volgut convidar tothom, sigui inquer o no, a acudir els tres caps de setmana de Fires a Inca i gaudir de la ciutat: «Vos animam a venir a Inca, participar dels diferents actes i omplir les places i els carrers. En aquest sentit, no hem d’oblidar que les fires, com qualsevol altra celebració, les fan les persones. Per tant, sense la vostra implicació això no seria possible».

El programa complet de les Fires d'Inca 2022 es pot consultar aquí: incaciutat.com/firesinca2022.