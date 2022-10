Felanitx adverteix que el Govern porta quatre mesos de retard en el projecte de l'escola nova

L'Ajuntament de Felanitx ha advertit aquest dimarts que el Govern porta un retard de quatre mesos en l'execució del projecte de l'escola nova.

En un comunicat, l'Ajuntament ha indicat que a la darrera reunió amb el Govern, el director de planificació i centres, Antoni Morante, va informar que ja es disposava d'un arquitecte per a realitzar el projecte del nou centre escolar, però que no seria fins a finals de any o principi del 2023 quan es podria presentar un progrés de projecte a l'Ajuntament.

La regidora d'Educació, Marta Cano, ha reunit aquest dilluns membres de la Plataforma per una Escola Nova i els portaveus dels diferents partits al municipi per a informar-los del retard per part de la Conselleria d'Educació. L'Ajuntament espera que s'enviï aquest progrés per a poder realitzar la dotació de serveis al solar.

«Si podem avançar en qualsevol aspecte de dotació de serveis, ho farem, però hem de tenir la informació necessària que ens ha de facilitar el Govern», ha indicat Cano.