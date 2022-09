La 'Balear' navega per primera vegada per les aigües de la reserva marina del Toro i les Malgrats

Aquest dissabte ha tingut lloc la darrera sortida de l'embarcació 'Balear', organitzada pel departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calvià, que, per primera vegada ha navegat per les aigües de la recentment ampliada Reserva Marina de les Malgrats i l'Illa del Toro.

Del 21 al 29 de setembre s'han dut a terme sortides perquè les persones participants coneguessin la riquesa de la biodiversitat que envolta la Reserva que s'ha ampliat i unificat multiplicant per 13 la seva superfície. És el tercer any que s'organitza aquesta activitat per aigües de Calvià.

El regidor de Medi Ambient, Rafel Sedano, ha explicat que l'educació ambiental és un dels pilars fonamentals del servei de Medi Ambient i «entenem que s'han de dur a terme activitats de pedagogia i sensibilització per donar a conèixer, per una banda, la reserva marina i, per una altra, el litoral de Calvià des de la mar, més enllà de les platges. Volem que es conegui la rica biodiversitat marina relacionada amb la costa de Calvià».

Sedano ha agraït al president del Club Nàutic de Santa Ponça, Luís Nigorra, i al seu gerent, Javier Arrizabalaga, la seva col·laboració per poder dur a terme aquestes sortides des del port, així com a la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, per posar a l'abast d'aquesta activitat l'embarcació.

La 'Balear' és una barca de bou de vela llatina de l'any 1924, declarada Bé d'Interès Cultural, que fou adquirida pel Consell de Mallorca i restaurada per la Unitat de Mestres d'Aixa. El Consell posa l'embarcació a l'abast de les escoles, durant el curs escolar, i de la ciutadania en general durant els mesos d'estiu, perquè la gent pugui acostar-se al patrimoni marítim de l'illa.

Durant aquesta setmana s'han realitzat dues sortides diàries des del Club Nàutic de Santa Ponça, en què les persones participants han pogut, a més de contemplar la bellesa de l'entorn de les Illes Malgrats i l'Illa del Toro, gaudir d'un capfico a les aigües de la Reserva Marina.