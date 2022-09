Posen en marxa una recollida de firmes perquè no se celebri la correguda de toros a Inca

Prop de 8.000 persones han firmat a hores d'ara per a reclamar que no se celebri la correguda de toros a Inca. La campanya de recollida de firmes té l'objectiu d'arribar a les 10.000 persones adherides.

El proper esdeveniment que hi ha programat a Inca és la 'Gran Novillada de la Oportunidad', que es farà el 18 de setembre a partir de les 18 hores i està emmarcat en el 112è aniversari de la plaça de toros d'Inca.

Cal recordar que Inca ja va acollir l'any passat la primera correguda de toros a les Illes Balears després que el Tribunal Constitucional declaràs nuls diversos articles de la Llei de Toros a la Balear.

Destinar la plaça a actes culturals, festius, socials i de promoció econòmica

MÉS per Inca ja es va oposar a la celebració d’espectacles taurins en conèixer que l’empresa madrilenya Tauroemoción i la propietat de la plaça de toros d’Inca varen signat un contracte per a celebrar festejos taurins durant els pròxims cinc anys.

Amb l’objectiu d’evitar el maltractament animal a la plaça, MÉS per Inca proposa que l’Ajuntament signi un conveni de col·laboració amb la propietat de la plaça de toros que reguli la seva utilització per a actes culturals, festius, socials, de promoció econòmica, etc. en el qual es contempli, mitjançant una clàusula, que altres entitats o empreses no podran fer ús de la plaça per a desenvolupar activitats on es faci ús d’animals per ser objecte de mort, tortura, maltracte, danys o patiments.

La formació ja va denunciar l’any 2019, prèviament a la celebració d’una correguda de toros, que l’esdeveniment incomplia la llei balear, i es varen incoar diversos expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus.