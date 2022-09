Comença la recuperació dels marges del camí vell del far de Formentor

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ha iniciat les tasques de construcció i manteniment dels marges del camí vell del far de Formentor, proximitats cala Murta - carretera Ma-2210 km. 14,5 al terme municipal de Pollença. Aquest camí enllaça cala Murta amb el far de Formentor, al municipi de Pollença, i fou construït entre els anys 1857 i 1859, amb una longitud de 12.090 metres i una amplada mitjana d’1,6 metres.

El camí vell del far de Formentor va ser durant molt de temps la via de comunicació utilitzada per a dur combustible i queviures al far, fins que en la dècada dels 50 es va construir la carretera nova que se superposa en alguns trams al camí antic. El Ministeri d’Hisenda el va cedir al Consell de Mallorca el 25 de febrer de 2018 per incorporar-lo a la Ruta de Pedra en Sec (GR-221).

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha explicat que «les tasques de recuperació dels marges són urgents i necessàries per raons de seguretat per poder obrir aquest tram de la Ruta de Pedra en Sec. Al camí vell de Formentor s’han localitzat un total de 451 punts amb algun tipus de deteriorament i, en total, sumen 1.080 m² de marges que s’han de rehabilitar». «Per al Departament és prioritari adequar el camí i, per això, s’inverteixen esforços i recursos per obrir aquest tram i d’altres i fer-ho garantint la seguretat de la gent que fa senderisme», ha afegit la consellera.

Per la seva banda, la directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha explicat que «el camí formarà part de l’etapa 8, que va des del refugi del Pont Romà fins al far de Formentor i que, quan estigui obert, tindrà 29 quilòmetres de llargada, entre el refugi del Pont Romà i el Port de Pollença».

Aquesta nova actuació se suma a la que es va iniciar al mes de març d’enguany, amb la neteja de vegetació, tant herbàcia com arbustiva. S’hi han retirat arbres i branques que dificultaven el pas, una tasca que s’ha fet amb criteris conservadors i selectius. Les feines varen cobrir un tram de 5.423 metres entre les proximitats de cala Murta i el far de Formentor. La Direcció Insular de Medi Ambient recorda que el tram no està obert i demana precaució a tots els senderistes que transiten per aquest camí.

Les tasques de recuperació i rehabilitació dels marges formen part de la fase 1 del projecte «Rehabilitació del camí vell del far de Formentor i trams alternatius a la Ma-2210 – Terme municipal de Pollença». L’empresa de Transformació Agrària S.A., (TRAGSA) executarà l’encàrrec d’aquesta feina, que tendrà una durada de dos mesos, amb un pressupost total de 76.444,11 €.