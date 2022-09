Desenes de persones es concentren a Palma per a reclamar «l'abolició definitiva» del correbou de Fornalutx

Al voltant d'unes 30 persones s'han concentrat aquest dissabte a Palma, convocats pel partit animalista, Progreso en Verde, per a demanar al Govern «l'abolició definitiva del correbou de Fornalutx».

Segons ha explicat el president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, en declaracions als mitjans, «la concentració d'aquest dissabte és per a demanar al Govern, una vegada més, l'abolició definitiva del correbou de Fornalutx». Una festa que, ha lamentat, «torna després de dos anys a aquest municipi mallorquí per la covardia de PSIB, MÉS, Podemos i Esquerra Unida, que en aquest temps no han estat capaços de presentar una proposta en el Parlament per a prohibir definitivament aquest correbou».

«Evidentment, el Parlament, el Govern, tenen totes les competències per a abolir el correbou de Fornalutx. De fet, l'any 2017 es va tocar amb les mans aquesta abolició, però la gran traïció del PSIB als animalistes i a la ciutadania d'aquestes Illes, i la covardia de MÉS i Podemos que no li van plantar cara, van fer inviable aquesta abolició definitiva», ha declarat Amengual.

Per això, dimecres que ve, dia 7 de setembre, el correbou de Fornalutx tornarà als carrers d'aquest municipi, malgrat que el president de Progreso en Verde creu que aquesta festa «no hauria de celebrar-se» perquè «estem en contra de qualsevol sofriment, explotació i maltractament dels animals».

Així, encara que no hi ha prevista cap acció a Fornalutx per al mateix dia del correbou, ha reiterat la seva petició al Govern perquè «doni una passa endavant i faci una aposta valenta que permeti l'abolició definitiva d'aquesta celebració».

«Després de vuit anys en què els partits i el Parlament no ha fet res pels animals, creiem que ja és hora que tots s'involucrin, perquè el correbou de Fornalutx és un clar exemple de maltractament animal», ha expressat Amengual, al mateix temps que s'ha mostrat «en contra dels plans que han de fer sofrir menys a l'animal».

«A Progreso en Verde som contraris a aquesta mena de regulació. L'explotació, maltractament o sofriment de l'animal no té cap regulació possible, allò que s'ha de fer és l'abolició definitiva en qualsevol de les seves formes. Es poden posar pegats, però al final l'animal pateix i nosaltres estem precisament en contra d'aquest sofriment», ha sentenciat Amengual.