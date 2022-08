Declarat un incendi forestal al municipi de Calvià

L'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) ha confirmat aquest dissabte un incendi forestal al Puig d'en Basset, en el municipi mallorquí de Calvià. El foc, declarat a les 14.30 hores i controlat poc després, ha estat catalogat de nivell zero.

El fet que el foc hagi estat declarat de nivell zero suposa, d'acord amb el Pla Infobal, que aquest pot ser controlat amb els mitjans previstos i que, encara en la seva evolució més desfavorable, no suposen perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció, ni per a béns diferents dels de naturalesa forestal.

Així, l'incendi forestal del Puig d'en Basset ha estat controlat a les 15.00 hores, després de cremar unes 0,02 hectàrees aproximadament.

Hi ha la possibilitat que l'origen d'aquest foc sigui un llamp, si bé això no ha estat encara confirmat. Perquè, segons han explicat des de la Conselleria de Medi Ambient, les causes no es determinaran fins a una vegada extingides les flames.