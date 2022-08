Celebren que la Comissió de Medi Ambient insti Aena a cercar una alternativa al parc fotovoltaic de Son Bonet

MÉS per Marratxí celebra que en el darrer informe emès per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, per a esmenar deficiències, s’hagi instat Aena a presentar alternatives a la parcel·la de Son Bonet, on el gestor aeroportuari hi té previst construir un megaparc fotovoltaic. Segons l’informe de la Comissió, Aena no ha justificat suficientment que Son Bonet sigui l’única alternativa possible i, en no tractar-se d’un projecte d’autoconsum, haurà de presentar nova documentació valorant altres possibles ubicacions.

Segons la portaveu de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, «a l’espera de rebre resposta per part d’Aena, la nostra formació valora positivament aquesta passa de la Comissió, qui més endavant també haurà d’estudiar l’impacte ambiental que tendria omplir de plaques un autèntic pulmó verd per als veïns de la zona».

El projecte d’Aena afectaria una parcel·la classificada a les Normes Subsidiàries de Marratxí com a Espai Lliure Públic, utilitzada des de fa dècades pels veïns de cas Capità, Pla de na Tesa, Pont d’Inca i Sant Llatzet com a zona de pas i esbarjo.

Recordam que el passat mes de juliol, MÉS per Marratxí ja va registrar una sol·licitud dirigida al conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, demanant que la darrera moció del Senat espanyol relativa a Son Bonet s’inclogui a l’expedient de la tramitació administrativa del projecte d’Aena. En concret, la cambra alta va aprovar per majoria una moció que insta el Govern espanyol a aturar els plans d’Aena i a consensuar la futura utilitat de la parcel·la amb l’Ajuntament de Marratxí.