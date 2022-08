Manacor posa en marxa mesures d'emergència davant la prealerta per sequera

L'Ajuntament de Manacor ha posat en marxa mesures d'emergència per a fer front a la situació de prealerta per sequera que viu en aquests moments Mallorca. La delegació de Medi Ambient va donar l'ordre la setmana passada a les quatre empreses que tenen encomanat el manteniment de la jardineria, parcs i arbrat del municipi de Manacor que redueixin el rec al 50% a totes les zones enjardinades municipals. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Manacor vol donar resposta a la situació de prealerta per sequera comunicada per la Direcció General de Recursos Hídrics.

D'acord amb el Pla d'Emergència per Sequera del Municipi de Manacor, s'ha reduït el rec de totes les zones enjardinades municipals al 50% dins que se surti de l'estat de prealerta per sequera o s'indiquin noves mesures. Amb aquesta mesura es reduirà significativament el consum d'aigua, molt elevat en algunes de les zones enjardinades del municipi. La rotonda de la carretera de les Coves del Drach, per exemple, entre el mes de gener i l'agost ha consumit 821 metres cúbics d'aigua, el que significa 102,6 metres cúbics d'aigua al mes.

Així mateix, també s'ha reduït al mínim el temps dels temporitzadors dels rentapeus que hi ha instal·lats a les platges urbanes del municipi. S'espera, d'aquesta manera, reduir el consum innecessari d'aigua. El rentapeus de la platja de Porto Cristo ha consumit fins a l'agost de 2022, 230 metres cúbics d'aigua, mentre que el de la platja de Cala Domingos ha suposat el consum de 104 metres cúbics d'aigua enguany. Cal recordar que els rentapeus ja han estalviat un 70% d'aigua a les platges, respecte de les dutxes que hi havia anteriorment instal·lades.

Finalment, es recomana evitar fer els vehicles nets i omplir les piscines fins que la situació per sequera hagi millorat i s'aixequi la situació de prealerta.

Cal recordar que l'Ajuntament de Manacor ha iniciat enguany el pla per a substituir la gespa ornamental de determinats espais enjardinats del municipi per altres espècies autòctones que permeten reduir el consum d'aigua. Les accions començaren aquest hivern a la rotonda de la plaça del Parc, que té un perímetre de 115 metres i una àrea de 1.090 metres quadrats i el seu manteniment suposava un consum anual de 914 metres cúbics d'aigua, que es concentraven sobretot els mesos d'estiu. Gràcies a la retirada de la gespa ornamental i a la plantació d'espècies autòctones, estalvien 564 metres cúbics d'aigua l'any, el que equival al consum anual d'aigua de 8,5 habitatges. Actualment, s'està fent feina per a substituir la gespa de la rotonda de la plaça Madrid per espècies autòctones seguint els principis de la xerojardineria.