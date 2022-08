Creus que els ajuntaments han de prohibir omplir les piscines amb aigua de la xarxa pública?

Sembla un tòpic, però cal reiterar que l'aigua és un bé escàs. Sobretot després de tants mesos sense gairebé ploure. De fet, les reserves hídriques de les Balears es troben al 49% de la seva capacitat i 4 unitats de demanda ja s'han situat en prealerta de sequera.

Davant aquesta situació, alguns municipis com Deià i Campos ja han prohibit omplir piscines i regar jardins particulars amb aigua de la xarxa pública. Una mesura que cerca reduir el consum d'aigua i poder garantir el seu subministrament.

En aquest sentit, entitats com Terraferida també han alertat de l'augment exponencial de piscines privades en els darrers anys i el consum d'aigua que això implica, sobretot per un territori limitat com és Mallorca.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que els ajuntaments han de prohibir omplir les piscines amb aigua de la xarxa pública i poder racionalitzar el seu consum. Les respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, l'aigua és un bé escàs i cal garantir-la.

-No, s'ha de poder utilitzar l'aigua per a ús recreatiu.