Prova pilot per peatonitzar la primera línia de costa de s'Illot

L'Ajuntament de Manacor ha anunciat aquest dimarts la limitació temporal del trànsit en la primera línia de costa de s'Illot en una prova pilot de conversió en zona de vianants que començarà divendres que ve i es prolongarà fins a principis de setembre, en una mesura amb la qual el Consistori assegura atendre les peticions de residents i sector turístic sobre l'existència d'un espai lliure de cotxes.

Segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat, aquesta iniciativa s'avaluarà una vegada finalitzi la prova pilot que «pacificarà» els carrers del tram del carrer de Tamarells, entre el carrer del Vell marí i l'avinguda del Llop fins a l'avinguda dels Pins, on només podran circular els residents que disposin de garatge o els transportistes de càrrega i descàrrega.

En aquest sentit, tant residents com transportistes hauran d'accedir a l'avinguda del Llop des de l'avinguda dels Pins i hauran de sortir també per aquesta entrada; i en el cas dels repartidors, es podran aturar momentàniament per fer la càrrega i descàrrega però en cap cas podran estacionar.

Un altre dels aspectes que canvien és el sentit de la circulació del carrer dels Tamarells, que a partir del 5 d'agost serà de sortida. A més, han anunciat, com a mesura complementària, l'habilitació de sis noves places d'aparcament de vehicles.

«Volem que la gent pugui gaudir de les seves terrasses, de prendre el fresc sense haver de sentir el soroll dels cotxes o que els nins puguin jugar al carrer. Un exemple similar és el de la plaça de Son Macià, on mesos després d'haver-se limitat l'accés de vehicles els veïns han guanyat en qualitat de vida», ha emfatitzat el batle de Manacor, Miquel Oliver.

D'aquesta manera, i coincidint amb les festes de s'Illot, es vol donar més tranquil·litat en una zona residencial i comercial d'accés a la platja després de detectar-se «molta presència de trànsit no productiu» durant els mesos d'estiu.

«Aquesta mesura disminuirà el trànsit i permetrà guanyar espais per a fer activitats durant les festes», ha explicat el regidor de Medi Ambient i Mobilitat, Sebastià Llodrà, alhora que ha subratllat que «es treballa» per a modificar els carrers i els hàbits de mobilitat «sense haver de fer despeses milionàries i d'acord amb els reptes que ens demanen els nous temps».