Vox no deixa de fer el ridícul i exigeix la restitució de la bandera espanyola a la façana principal de l'Ajuntament de Santa Maria

Vox i el seu patrioterisme espanyolista no deixen de fer el ridícul. L'agrupació local del partit d'extrema dreta a Santa Maria ha criticat que el batle, Nicolau Canyelles, «intenta esquivar la denúncia interposada davant la Guàrdia Civil per l'absència de la bandera espanyola, des de feia mesos, a la façana del consistori».

Així, el coordinador del partit ultra a Santa Maria, Moisès Hernández, ha assegurat que «acudir a la Guàrdia Civil ha estat l'única opció» que els va deixar el batle. «Abans de denunciar davant la Guàrdia Civil l'incompliment de la llei que estava cometent l'equip de govern, vàrem preferir parlar amb el batle. Vaig presentar una instància demanant-li que complís amb la llei, però davant les excuses absurdes que va esgrimir per a no col·locar la bandera espanyola a l'Ajuntament, vàrem decidir fer un passa més», ha afirmat.

Hernández, en aquest sentit, ha reiterat la seva crítica a l'actitud del batle, qui «impulsat per la denúncia, ha hagut de col·locar les banderes oficials». «Això sí», segons ha censurat, «ha enredat tot el que ha pogut per a no posar la bandera espanyola a la façana principal del consistori». «No ha situat les banderes ni al balcó ni, en defecte d'això, a la porta principal. No, les ha col·locat en un edifici municipal adjacent», ha lamentat el representant del partit ultra.