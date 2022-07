Son Amer serà el primer refugi 100% accessible de Mallorca

El refugi de Son Amer a Escorca serà 100% accessible per a persones amb discapacitat visual, auditiva i amb mobilitat reduïda. L'informe de la proposta de senyalització d'aquest refugi ha estat validat per l'Oficina d'Accessibilitat Cognitiva (Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat). El refugi ja comptava amb rampes i ascensor, però ara incorpora dues novetats importants perquè pugui ser considerat com el primer refugi íntegrament accessible de Mallorca.

Segons ha explicat el Consell de Mallorca, per una banda, s'hi han actualitzat tot els rètols i cartells informatius combinant pictogrames, fletxes, text i Braille i, per l'altra, s'ha fet una senyalització del terra amb bandes visuals i tàctils per a les rampes i les escales.

La consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha destacat que «és un orgull poder dir que la xarxa de refugis del Consell comptarà amb el primer refugi 100% accessible de Mallorca. Continuarem treballant per tombar barreres i que més gent pugui conèixer i gaudir de la serra de Tramuntana perquè tenim clar que estimar la natura ens ajudarà a protegir-la».

Per la seva banda, Inmaculada Férriz, directora insular de Medi Ambient, ha explicat que «refugis com Son Amer obren oportunitats perquè totes les persones puguin gaudir de passar la nit a la Serra, una experiència que es pot viure de moltíssimes maneres i que ens apropa a totes a la natura i els seus valors».

L'actualització dels cartells inclourà senyals com les de: ascensor accessible, senyalització de número de planta per a l'ascensor, panell general amb informació de nombre de plantes i serveis a cada planta, panell amb senyalització i fletxes, nom de l'habitació en alt relleu i braille, senyalització dels llits, normes de convivència i els banys.

Refugi de Son Amer

Aquest refugi de la ruta de Pedra en Sec GR 221 està situat a la finca pública de Son Amer, dalt d'un turó que domina tota la vall de Lluc, a la serra de Tramuntana.

El refugi disposa de 52 places distribuïdes en 6 dormitoris col·lectius (un de 24 places, un de 8 places, dos de 6 places i dos de 4 places). A més, també hi ha una sala menjador, sales d'estar, sales d'usos múltiples i sala de reunions. Entre altres serveis, hi ha servei de menjar i begudes, banys, dutxes, electricitat, aigua calenta, calefacció, Wi-Fi, telèfon i xemeneia.

El refugi pot ser utilitzat com a punt de partida o arribada d'excursions de gran interès, com el camí vell de Lluc, la pujada al puig Tomir a través del coll Pelat, la pujada a sa Mola i el puig d'en Galileu, el camí vell de Pollença i, en definitiva, totes les que tenen el centre al Monestir de Lluc, al qual Son Amer està unit per un camí de ferradura.