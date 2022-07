Alcudiamar nega que el TSJIB revoqui l'autorització turística del botel

Alcudiamar ha negat aquest divendres que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) hagi revocat l'autorització turística del Botel Alcudiamar i han sol·licitat un aclariment sobre la decisió i han assenyalat que els seus missers estan estudiant la interposició dels recursos que procedeixin.

«El que declara la sentència és que, sent l'autorització turística vàlida, la seva eficàcia jurídica queda suspesa per estar pendent el compliment d'un dels seus requisits o condicions, a saber, l'obtenció d'una llicència municipal o títol habilitant que permeti l'obertura d'un hotel», han explicat responent al comunicat emès pel GOB.

Per tant, segons han detallat, la sentència recull que l'administració ha d'adoptar les mesures pertinents per la comprovació i el control del compliment de la normativa turística aplicable, així com la incoació d'un expedient sancionador per l'incompliment d'una de les condicions de l'autorització.

No obstant això, afegeixen que aquestes mesures només s'han d'adoptar quan la sentència sigui ferma i aquesta «és doblement recurrible en cassació, davant el mateix TSJIB i davant el Tribunal Suprem».

Alcudiamar assenyala també que el Botel, «a més de comptar amb una autorització turística vàlida, compta també amb llicència municipal d'obertura».

Segons indiquen, la qüestió jurídica s'ha tancat en determinar si la llicència municipal que ampara la instal·lació i obertura del Botel com allotjament públic per a navegants és títol suficient per l'obertura d'un establiment hoteler. «Com explica la mateixa sentència, la qüestió és controvertida, ja que existeix un complex entramat competencial i parers contradictoris de les entitats públiques», assenyalen.

«La sentència admet l'existència d'informes favorables a l'ús hoteler del Botel emesos per tècnics de l'Autoritat Portuària de les Balears, de Ports de l'Estat, de la Conselleria de Turisme i del mateix Ajuntament d'Alcúdia», però, segons afegeixen, el tribunal considera que la llicència per l'obertura d'allotjament públic no és suficient, i que ha d'obtenir-se el corresponen títol per l'obertura d'un hotel.

Per tot això, Alcudiamar ha sol·licitat l'aclariment de la sentència, i els seus missers estan estudiant la interposició dels recursos que procedeixin.