GOB: «Continuen en explotació set terrasses il·legals i cinc balnearis a la platja d'Alcúdia, sense que Demarcació de Costes actuï»

Continua l’ocupació i l’explotació comercial sobre la platja d'Alcúdia sense que hi hagi constància que s’hagi autoritzat per part de la Demarcació de Costes cap activitat de restauració.

Així ho ha denunciat el GOB aquest dimecres: «Si fa quatre mesos hi havia cinc establiments de restauració que ocupaven la platja, actualment ja en són set que ocupen el domini públic marítim terrestre sense la preceptiva autorització. Autorització que en aplicació de la legislació de Costes no es pot atorgar en no estar permesa la ocupació de la platja amb terrasses d’establiments de restauració situats fora del domini públic, doncs la Llei de Costes solament permet les ocupacions que per la seva naturalesa no puguin estar situades en un altre lloc».

Seguint els criteris que aplica la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a les ocupacions de les platges, els ecologistes remarquen que tampoc no es poden autoritzar en no haver-hi la distància mínima de 100 metres de distancia entre establiments d’aquests tipus.

Explotació de cinc balnearis

El GOB ha presentat denúncia davant la Demarcació de Costes per la presumpta l’explotació irregular de cinc dels antics balnearis existents a la platja d’Alcúdia «que ha autoritzat l’Ajuntament d’Alcúdia sense tenir competències per a fer-ho». «Si bé és cert que l’Ajuntament d’Alcúdia té atorgada una concessió per a sis balnearis, aquesta concessió encara no es efectiva perquè encara no s’han retirat ni construït els nous sis balnearis. Fins que no s’hagin construït els sis nous balnearis i s’hagin complert les prescripcions establertes la concessió no pot tenir vigència efectiva», han explicat.

«Cal recordar que fins que no s’hagi alliberat la zona de servitud de trànsit de sis metres d’amplada de tot l’àmbit de la concessió que va des de l’edifici Xara al pont de fusta no podrà ser efectiva la concessió. I això vol dir la demolició de alguns edificis i la retirada de tots els murs de tancament de les zones enjardinades de nombrosos xalets», destaca el GOB.

Per altra part, també remarquen que s’ha de tenir en compte que l’Ajuntament d’Alcúdia, en ser el concessionari dels balnearis, també n’ha de ser l’explotador directe sense que pugui cedir l’explotació a tercers, doncs l’explotació a tercers solament està prevista per a les instal·lacions desmuntables en què l’Ajuntament n’hagi sigut l’autoritzat preferent.

Davant totes aquestes irregularitats, que ja fa més de mig any que duren, el GOB assenyala que «costa d’entendre com l’administració competent, la Demarcació de Costes, no actuï ni faci retirar de forma efectiva de la platja les set terrasses en explotació existents als voltants de l’edifici Xara ni faci tancar els cinc balnearis en explotació irregular».