Inca catalogarà el refugi antiaeri del Quarter i el jaciment de can Pere Frare

Inca vol protegir i posar en valor dos elements patrimonials del municipi: el refugi antiaeri del Quarter General Luque i el jaciment del pou de can Pere Frare. En aquest sentit, es proposarà al ple municipal la incorporació de les fitxes d'aquests dos elements elaborades per l'arqueòleg Jaume Ripoll al Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric.

«Estam duent a terme un procés de revisió i ampliació del Catàleg municipal de Patrimoni. Aquests dos elements no estaven catalogats i hem considerat oportú elaborar i incloure les seves fitxes atès el caràcter representatiu d’aquests dos elements i el seu valor patrimonial i arquitectònic», explica el regidor de Patrimoni, Andreu Caballero.

El refugi antiaeri del Quarter General Luque es va començar a construir la tardor del 1937, sota el pati d'armes del quarter militar. El conjunt es troba a uns 5 metres de profunditat i té una superfície d’uns 400 metres quadrats.

El pou de Can Pere Frare se situa arran del camí que va de Son Frontera Vell cap a Can Frare, envoltat de terres de conreu de secà i regadiu. Durant els treballs de catalogació es va poder documentar de ceràmica en superfície, la gran majoria és d’època romana, datable cap al canvi d’era i s. I d. C. Així doncs, la part del clot del pou, que és de forma rectangular i sense paredar, podria ser probablement d’època romana altoimperial.

«Catalogar aquests dos elements és una primera passa, ben necessària. Però la nostra intenció és poder restaurar i posar en valor aquests dos elements patrimonials», apunta el regidor Andreu Caballero.