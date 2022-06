Estel de Llevant celebra el seu 25è aniversari amb una exposició que visibilitza la importància de la salut mental

L'Associació Estel de Llevant ha celebrat el 25è aniversari de la seva fundació demanant 25 desitjos lligats a la salut mental, en forma d'exposició. La instal·lació, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Manacor, romandrà exposada als carrers del centre de Manacor durant les pròximes dues setmanes, donant així visibilitat i sensibilitzant a la població sobre la importància de la salut mental.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha donat l'enhorabona a l'entitat i ha felicitat les persones que fan realitat aquesta feina per aquests 25 anys desitjant que hi hagi «25 anys més d'aquesta tasca de visibilitzar, normalitzar i conscienciar sobre la salut mental».

Per la seva banda, el gestor de l'associació, Guillem Febrer, ha recordat els inicis incerts d'Estel de Llevant el 1996 i la seva evolució fins ara, arribant a atendre a 271 persones el 2021 i amb més d'una seixantena de professionals treballant per donar una atenció de qualitat a les persones amb trastorn de salut mental. En aquest sentit, també ha volgut agrair la «feina incansable durant anys de tants familiars per impulsar Estel de Llevant».

Durant l'acte de presentació de l'exposició, membres de la junta directiva d'Estel de Llevant, persones participants en els serveis i programes, les seves famílies i professionals de l'entitat han estat els encarregats de llegir els 25 desitjos que demanen, entre altres coses, «salut mental per a tothom», «salut mental amb més recursos» o «salut mental per 25 anys més».

El procés de selecció d'aquests 25 desitjos s'ha dut a terme entre les persones participants en els serveis i programes de les entitats que formen 3 Salut Mental, les seves famílies i els professionals que hi treballen. Amb aquesta acció, Estel de Llevant ha volgut, a més a més, dibuixar el que hauria de ser el futur de l'atenció a la salut mental.