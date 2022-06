Consell de Mallorca: «La societat civil de Felanitx decidirà el futur de la casa des Babo»

La directora insular de Medi Ambient, Inma Férriz, es va reunir amb el batle de Felanitx, Jaume Montserrat, i associacions diverses per a parlar de l’ús i de la gestió de la casa des Babo, coneguda amb aquest nom per la seva proximitat a la platja des Babo. L’objectiu de la trobada era informar les persones assistents sobre el projecte que des del Consell s’està treballant per donar vida a aquesta instal·lació i fer les entitats locals relacionades amb la mar partícips del procés.

A la reunió es va parlar de les diferents necessitats i propostes d’ús que les associacions convocades varen posar sobre la taula, sempre dins l’àmbit de la mar, tant per la vessant cultural com per la natural, amb la intenció de tenir una primera presa de contacte amb les entitats i conèixer quin potencial hi ha per dur a terme una gestió compartida de l’espai.

En aquest sentit, a la reunió, varen assistir les associacions següents relacionades amb el patrimoni marítim de Felanitx: l’Associació Barques Tradicionals de Portocolom, la Societat d’Història Natural de les Balears (SHNB), el RAM (Recompte d’Aus Marines i cetacis) de Portocolom i la fundació Cleanwave amb el seu projecte 'Medgardens'.

El passat dimecres, el consell executiu del Consell de Mallorca va aprovar la proposta d’acord per a acceptar la cessió gratuïta d’ús i aprovar el conveni de cessió de la casa des Babo; un immoble situat a la zona de servei del port de Portocolom, molt a prop de s’Arenal des Ases, al terme municipal de Felanitx.

La directora insular de Medi Ambient, Inmaculada Férriz, ha explicat que la reunió va anar molt bé i va servir com un procés participatiu per a conèixer de primera mà les idees i necessitats dels residents de la zona i ha destacat que «volem que el dia de demà casa des Babo sigui un referent de la cultura de la mar a la zona. És un gust que hi hagi teixit associatiu entorn de la mar, tant en aspectes culturals com de caràcter naturalístic. Hi ha un esperit de contribució i participació i creim que els usos proposats per les associacions són compatibles i esperem disposar de lloc perquè totes les necessitats puguin ser cobertes».

«Apostam per la mar i perquè la casa des Babo sigui de tothom. Que el dia a dia sigui de les entitats locals, principalment les relacionades amb el patrimoni marítim, però per descomptat també oberta a altres entitats», ha afegit la directora insular.