Venen l'antiga central tèrmica d'Alcúdia a un fons estranger que planeja construir-hi blocs de pisos

Endesa ha venut l'antiga central tèrmica d'Alcanada d'Alcúdia al fons internacional Ginkgo, especialitzat en la regeneració d'espais industrials.

Cal recordar que el departament insular de Patrimoni va aprovar al març iniciar l'expedient per a protegir l'antiga central i el poblat dels treballadors de Gesa com a Bé d'Interès Cultural (BIC). Fonts del Consell de Mallorca han explicat que l'executiu «no té dret de tempteig perquè l'expedient només està incoat, no és un BIC encara».

Alcúdia Tech Mar

L'Ajuntament d'Alcúdia, junt al Govern i el Consell de Mallorca, vol impulsar la reconversió d'aquest espai en un centre d'innovació ambiental i aspirar a ser la capital internacional de la descarbonització de la mar.

Segons explica la batlessa d'Alcúdia, Bàrbara Rebassa, el nou propietari de la central, fons inversor Gingko, ha oferit a l'Ajuntament d'Alcúdia la possibilitat de dur endavant el projecte Alcúdia Tech Mar, però planteja construir-hi cinc blocs de pisos al peu de la Torre Major, edificada el 1599 i protegida com a Bé d'Interès Cultural des del 1949.

Aquesta proposta no agrada a l'Ajuntament d’Alcúdia, que pensa en l'impacte que els cinc blocs residencials podrien tenir sobre l’entorn protegit.

ARCA demana que s'exerceixi el «dret de tempteig i retracte»

ARCA, davant la venda de l'antiga central tèrmica d’Alcúdia, demana a les administracions de les Illes Balears que exerceixin el «dret de tempteig i retracte».

A més, animen el Consell, el Govern, l’Ajuntament d’Alcúdia i l’Estat a col·laborar intensament per a «aconseguir que sigui pública una propietat que és un bé immoble de patrimoni industrial de primer ordre». «No oblidem que a més està junt a un indret a conservar i protegir: el poblat de Gesa amb cases unifamiliars dissenyades per l'arquitecte Josep Ferragut. L'espai a l'entorn del Bé d’Interès Cultural de primera magnitud: la Torre Major d'Alcanada, torre de defensa del segle XVII, que està aferrada al solar de la central, hauria de quedar absolutament preservat de cap urbanització, tal i com està ara».

Per a ARCA, aquesta central tèrmica podria «rehabilitar-se i rebre visites tipus museu, com passa a Ponferrada. Consideram que és un repte de totes les entitats que, ara amb la venda privada i d’acord amb la Llei, sense fer cap procediment extraoridnari ni especialment gravós, s’exerceixi el dret de tempteig i retracte que permet adquirir el bé per a la ciutadania al preu 'legalment' establert en la Llei».