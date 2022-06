Manacor presenta la seva setmana de l'Orgull amb el cicle 'Manacorinitats Dissidents'

L'Ajuntament de Manacor encara la setmana de l'orgull LGTBIQ+ amb el cicle 'Manacorinitats dissidents', que entre el dilluns 27 de juny i el diumenge 3 de juliol, promouran la sensibilització i el respecte per la diversitat.

Es tracta d'un seguit d'actes i propostes adreçades a persones d'edats diferents, com ara el monòleg d'un jove trans, microteatre de temàtica lèsbica, contacontes, cinema a la fresca, una taula rodona amb gent de Manacor de diferents edats del col·lectiu LGTBI que explicaran si Manacor és obert i respectuós o si tenim reptes de futur a plantejar com a societat.

L'Ajuntament de Manacor ha comptat amb entitats «que ens donen força i ens empenyen», en paraules de la delegada d'Igualtat, Carme Gomila, com Ben Amics i Renou Col·lectiu, que ha programat el concert Orgull Col·lectiu el dissabte 2 de juliol a la plaça del Sol i de la Lluna de Porto Cristo.

«Pensam que des de la dissidència també es poden reivindicar coses i que ha de ser des d'aquí que facem feina», ha destacat Gomila, qui també ha insistit que «l'orgull LGTBI no és una festa, no és un reclam turístic; és una data de reivindicació històrica que s'ha de practicar cada dia però amb més contundència aquesta setmana».

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha convidat tothom a venir, «tant si són de la Part Forana com de Palma per tal que tots parlem el mateix idioma». «Des de Manacor, des de la Part Forana, ho hem de dir fort i clar que no es poden consentir determinades paraules i actituds al voltant d'un assumpte pel qual tantes persones han lluitat i d'altres fins i tot hi han deixat la vida». Per això, ha dit, «no podem fer de menys un col·lectiu i una societat que durant tants d'anys ha estat capdavantera en moltes coses».

Mural de Catalina Julve a l'IES Porto Cristo

El batle de Manacor, Miquel Oliver; la delegada d'Igualtat, Carme Gomila; el delegat de Gent Gran, Festes i Esports, Artur Aguiló; la directora de l'IES Porto Cristo, Xisca Bonet; i les membres de l'equip de Coeducació de l'IES Porto Cristo han inaugurat, juntament amb la pintora manacorina, Catalina Julve, el mural que llueix la façana del centre. L'autora ha fet aquest mural a instàncies de l'Ajuntament i la col·laboració de l'equip educatiu del centre, que també treballarà la temàtica a classe. De temàtica LGTBI, "és un mural que supura respecte, llibertat i amor per totes bandes. Són dos homes i dues dones que es besen. No és més que una imatge potent per reivindicar una cosa tan bàsica com aquesta", ha assegurat la delegada d'Igualtat.

El mural consta de dues imatges, dues parelles homosexuals d'homes i dones besant-se. Catalina Julve ha acudit a arxius i fotografies antigues i ha anat "més lluny de les imatges que ens són més properes seleccionant aquelles que pel fet de ser més antigues poden ser més dramàtiques", ha explicat. Totes dues són imatges tretes de l'any 1940, en plena II Guerra Mundial. La primera és una parella de dones lesbianes jueves, que en ple nazisme acabaren essent assassinades. "Me va semblar interessant parlar d'elles pel fet de, amb la seva història, poder reivindicar moltes coses alhora", ha explicat.

L'altra imatge, de dos homes besant-se, és de la mateixa època, tot i que l'autora del mural no ha pogut esclarir a qui correspon. Per això, la proposta educativa que es trasllada als alumnes és que ells mateixos s'inventin la història d'aquesta parella d'homes. "Per ells queda tot un camí de fer una recerca i imaginar una història", ha explicat Julve.

Per a l'artista ha estat la primera vegada que ha treballat a aquesta escala. Ha tardat dos dies per fer cada un dels murals. Es tracta de dos murals monocromàtics i la seva intenció era que tenguessin empremta de dibuix i que la paret funcionàs com un paper.

"Li devíem aquest mural a l'IES Porto Cristo perquè era l'únic institut del municipi que encara no en tenia i la pandèmia ho ha retardat fins ara", ha assegurat la delegada d'Igualtat, Carme Gomila. El batle també ha agraït a l'artista la seva tasca i ha afirmat que "amb aquests gestos movem el debat a la societat".

Els diferents murals pintats als instituts de Secundària del municipi formen part de la tasca de prevenció i coeducació que l'Ajuntament de Manacor també du a terme a tots els centres i s'ha coordinat també amb les entitats i equips educatius. "És una cosa que surt del poble perquè volem reivindicar un Manacor, un Porto Cristo, un s'Illot, un Cales de Mallorca, un Son Macià inclusius i diversos", ha dit Gomila.

La directora de l'IES Porto Cristo, Xisca Bonet, ha explicat que tot d'una que l'Ajuntament proposà fer aquesta actuació "des del primer moment va ser una alegria poder col·laborar amb una acció que té un component social per als alumnes i les seves famílies". "Als centres de Secundària els alumnes hi arriben que encara són infants i sovint no s'han plantejat la seva orientació sexual i aquesta etapa educativa és clau perquè ells es puguin trobar-se i expressar-se en llibertat. Per poder ser lliures la societat ha de ser lliure i perquè ho pugui ser hi ha d'haver debat per poder superar barreres i pors", ha explicat.

L'Ajuntament de Manacor també ha fet 5.000 bosses amb el mateix disseny que el cartell de Manacorinitats dissidents que repartirà als instituts de Secundària del municipi.