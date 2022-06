Habiliten un aparcament municipal que incompleix la normativa de sòl rústic en una propietat d'un familiar del tinent de batle de Sencelles

El PP ha denunciat aquest dimarts que l'Ajuntament de Sencelles ha habilitat un aparcament municipal en sòl rústic que incompleix la normativa. «Som els primers que defensem la necessitat de crear zones de pàrquing, però així no, les coses s'han de fer bé», ha declarat el portaveu municipal de la formació, Toni Ferragut, en una nota de premsa.

A part de denunciar que «la zona d'aparcament no compleix la llei d'urbanisme», resulta que «el solar on s'ha habilitat és d'un familiar del tinent d'alcalde, Tomeu Morro», ha afegit. És per això que ha reivindicat que el consistori «podria haver tret un concurs públic perquè tots els veïns que tenen solars buits poguessin participar, sempre que complissin la normativa, i no es fes a dit».

Per altra banda, han recordat que «l'Agència de Defensa del Territori ja va clausurar un aparcament en sòl rústic d'una empresa privada». «La llei és igual per a tothom, també per a l'Ajuntament», ha remarcat.

«L'alcalde verd fa 15 anys que governa i no ha fet res per solucionar aquesta problemàtica», ha lamentat Ferragut, qui ha afegit que «la solució passa per aprovar definitivament un Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i dotar el municipi de les infraestructures necessàries».