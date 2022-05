MÉS per Mallorca reclama el dret de pas a la base naval del Port de Sóller

MÉS per Mallorca han exigit l'accés lliure garantit als terrenys de la base naval del Port de Sóller, els quals pertanyen al Ministeri espanyol de Defensa, aquest dimarts en roda de premsa. En la compareixença hi han participat el coordinador general de la formació i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, el senador autonòmic Vicenç Vidal, i la regidora i portaveu de MÉS per Sóller, Laura Celià.

«Aquesta és una reivindicació històrica de l'associació de veïnats del Port de Sóller», ha apuntat Apesteguia. «Cal acabar amb la irregularitat que representa que l'Exèrcit espanyol mantingui propietats en desús o amb una escassa activitat i que en ocasions en faci negoci venent-lo a privats arreu de Mallorca», ha afegit Vidal.

En aquest sentit, ha anunciat la presentació d'una moció al Senat espanyol reclamant el dret de pas per a la ciutadania dins totes propietats que el Ministeri espanyol de Defensa té al municipi de Sóller i exigint que en un termini curt tots els béns militars espanyols siguin cedits a l'Ajuntament de Sóller per a un ús cívic, cultural i ambiental.

Per la seva part, la regidora s'ha referit a l'antiga base naval del Port de Sóller com «uns terrenys que inclouen un dels dos fars del Port i tota una franja verda que connecta amb el Museu de la Mar i que a mitjà termini caldria plantejar obertament, en línia amb el que demana la gent i les entitats de Sóller, que esdevinguessin propietat de l'Ajuntament». «A banda de la base naval del Port, Defensa manté com a propietats els refugis antiaeris del carrer Sant Ramon, també situats al Port de Sóller», ha conclòs, destacant que «resulta imprescindible que, per salut democràtica, el seu pas a mans públiques solleriques sigui un fet el més aviat possible».