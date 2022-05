Manacor enceta les Fires i Festes amb un pregó centrat en la inclusió

Manacor ja està oficialment en festes, després que l'acte del Pregó ha donat el tret de sortida aquest divendres vespre a dues setmanes d'actes per a tots els públics. Sergio Tejera Parra 'Xen' ha estat enguany el pregoner de les Fires i Festes de Primavera 2022. En un discurs que desprenia estima per Manacor i la seva cultura, el pregoner ha recordat la seva arribada al municipi des del seu Madrid natal per «construir-hi una vida» amb la seva companya i mare del seu fill.

«D'allà on venc, totes aquestes festes i tradicions que teniu, o no existeixen o no tenen res a veure. El procés d'individualització que patim cada dia a Madrid és molt gran... i això no té res a veure amb la llibertat, trob», ha dit Tejera.

El pregoner ha explicat com veu Manacor una persona nascuda fora de l'illa i ha explicat com la decisió de venir-hi a viure va venir motivada, sobretot, per poder canviar de vida davant l'arribada del seu fill. «Aquest entorn és únic per ell. Anar a cercar-lo a escola a peu i tornar passejant per aquest Claustre, fer una aturada cada setmana a la Biblioteca, anar a la plaça de les Verdures i gaudir del centre del poble... això no té preu», ha afegit.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha centrat la seva intervenció en els canvis que ha experimentat el poble amb el canvi de segle, que han convertit la ciutat en un municipi d'acollida. «Manacor s'ha convertit en un poble divers, que ha crescut amb els manacorins i manacorines d'avior, però també amb gent arribada d'arreu: del nord d'Europa, de l'Est, del sud i de l'altra banda de l'Atlàntic. Manacor som tots. Manacor és n'Àngels Puig, qui m'ha acompanyat enguany en la salutació del programa de les Fires i Festes, però també és en Sergio, arribat fa quatre anys des de Madrid», ha exclamat davant el públic del Claustre.

Oliver ha entregat al pregoner una rajola hidràulica amb l'escut de Manacor, fabricada expressament i amb un disseny que representa el caràcter de Manacor.

Abans de començar l'acte, que ha estat presentat per l'actriu Maria Magdalena Vives, els Cossiers han tornat a ballar davant les autoritats i els ciutadans en un ball sentit i emotiu, després de tres anys d'anul·lacions i restriccions degudes a la Covid-19.

L'acte del pregó s'ha tornat a celebrar enguany al Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, escenari únic i on sempre s'havia fet, llevat de l'any 2021, que va haver-se de traslladar al Parc Municipal per poder complir amb les mesures sanitàries.

Així, les Fires i Festes de Primavera han arrencat aquest divendres 27 de maig i s'allargaran fins al 5 de juny. Aquest diumenge tornarà un dels actes centrals i més concorreguts: la Fira, després de tres anys sense haver-se pogut celebrar.