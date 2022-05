El 26 de desembre, segona festa de Nadal, es mantendrà com a festiu a Inca

L'Ajuntament d'Inca ha fixat ja el calendari de festius locals del municipi per a l’any 2023. L’acord es va aprovar durant el ple ordinari del mes de maig després de presentar la proposta en la Comissió Informativa de Ciutadania i Drets Socials del passat dilluns.

Així doncs, vists els dies festius escollits per part del Govern de les Illes Balears per a l'any 2023 i fetes consultes amb les Associacions Empresarials i Sindicats, el consistori inquer ha triat com a dies festius per al pròxim any el 17 de novembre, el divendres després del Dijous Bo; i el 26 de desembre, segona festa de Nadal. Enguany el 30 de juliol, dia de Sant Abdon i Sant Senén, patró d’Inca, cau en diumenge.