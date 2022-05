Llucmajor aprova la moció perquè les comunicacions jurídiques de l'Ajuntament es facin «sempre en català»

L'Ajuntament de Llucmajor va aprovar la moció presentada per MÉS per Llucmajor que, amb el lema 'La justícia, també en català', té com a objectiu promoure l'ús de la llengua catalana dins l'Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.

La moció de MÉS per Llucmajor va ser aprovada gràcies als vots a favor de tots els partits de l'oposició i d'EL PI, mentre que la resta de partits de l'equip de govern (PP-C's-ASI-Vox) hi votaren en contra.

Cal recordar que el mes de setembre de 2021 es va presentar públicament la campanya 'La justícia, també en català', a la seu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB). Aquesta campanya fou impulsada pel mateix TSJIB, el Govern de les Illes Balears, l'Obra Cultural Balear, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d'Advocats, el de Procuradors, el de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears i el Notarial.

En aquest sentit, la portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló, va voler destacar i agrair el fet que «aquesta petició vengui des de la mateixa administració de justícia i col·legis professionals. Com no podia ser d'altra manera, compartim l'objectiu que el català estigui present i fort a tots els àmbits de la societat».

Amb l'aprovació de la moció, el ple de l'Ajuntament acorda que les comunicacions orals i escrites adreçades per l'Ajuntament de Llucmajor a les diferents instàncies de l'Administració de Justícia de les Illes Balears es faran sempre en català.

Així mateix, també aprova que les intervencions orals i escrites dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Llucmajor davant qualsevol instància de l'Administració de Justícia de les Illes Balears, es faran en català.