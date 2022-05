Localitzen les restes de dues víctimes en l'exhumació del cementeri de Selva

L'exhumació del cementeri de Selva ha permès localitzar les restes de dues víctimes mortals en la fossa comuna del recinte antic del cementeri, les característiques i la ubicació dels quals coincideixen amb les assenyalades en el Mapa de Fosses de Mallorca i la documentació de l'època, que aportaven informació molt precisa sobre el lloc d'inhumació de tots dos cossos.

Es tractaria, per tant, i gairebé amb total seguretat, de José Luis Santo Toribio del Castillo i Pedro Morro Payeras, les dues úniques víctimes de les quals es té constància que fossin enterrades en aquest espai i la cerca dels quals va motivar la intervenció del cementeri.

Així ho ha anunciat aquest dimarts Juan Pedro Yllanes, vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en una roda de premsa celebrada en el propi cementeri i en la qual també han participat Joan Rotger, batle de Selva; Maria Antònia Oliver, de la associació Memòria de Mallorca; Almudena García-Rubio, antropòloga forense de la Societat de Ciències Aranzadi i Nicolau Escanillas, coordinador dels treballs d'exhumació.

«Totes les evidències indiquen que les restes són els d’en José Luis Santo Toribio i en Pedro Morro. Així ho assenyalen les característiques de la troballa, la seva ubicació just on ho teníem documentat, la seva posició i la seva vestimenta», ha explicat el Vicepresident Yllanes, qui també ha destacat la importància de «continuar fent aquest treball: continuant obrint fosses, identificant víctimes i retornan restes als seus familiars». El Vicepresident del Govern ha recordat a més que, amb les d'avui, són ja 220 les persones assassinades en les Illes durant la Guerra Civil i el franquisme les restes dels quals han pogut ser localitzats.

La intervenció del cementeri de Selva s'emmarca dins el III Pla de Fosses de la Guerra Civil i el Franquisme (2021-2022) del Govern i serà la darrera d'aquestes característiques que s'hagi realitzar dins de l'actual Pla d'Actuacions.

L'ha dut a terme la Societat de Ciències Aranzadi i ha tengut una durada de quatre dies, durant els quals s'han realitzat dos sondejos individualitzats, de 2’70x1’10 metres en el primer dels casos, i de 2’20x1’40 metres el segon, en els sectors concrets que descriuen el Mapa de Fosses de Mallorca i el Registre Civil de Selva com a lloc d'enterrament de totes dues víctimes: entre el passadís central i la sepultura de Ca S’Hereu de Caimari.

La localització de la fossa de José Luis Santo Toribio ha estat possible gràcies a la informació recollida en la causa judicial 342/1936, documentada per l'Associació Memòria de Mallorca i recollida per Arnau Matas per al Mapa de Fosses de Mallorca, així com en els documents oficials de l'època i disponibles en l'Arxiu Municipal als quals s'ha pogut accedir gràcies a la col·laboració de Cristina Mir i Antonia Bibiloni.

Segons aquesta causa, el cadàver de José Luis Santo Toribio va ser trobat en la finca l'Olivar de Son Ripoll la nit del 26 al 27 d'agost de 1936 amb una ferida per arma de foc «amb orifici d'entrada en el mentó i de sortida a la regió occipital». Portava samarreta blanca, calçons negres i cinturó de pell. El seu cadàver va ser identificat per Pilar Martínez Carrasco, de 27 anys, procedent de Conca, que va reconèixer el cos del seu amic pels tatuatges en el braç esquerra: una creu en «memoria de su madre Natalia», una fauç i un martell, i altres més petits. Després de practicar-se-li l'autòpsia, va ser inhumat en la fossa comuna del cementiri de Selva amb les robes que vestia. També va ser Pilar qui va aportar la cèdula personal de José Luis de 1935. En ella figurava que era natural de Sevilla, fill de Joaquín i Natalia, i tenia 25 anys.

Així mateix, també ha estat clavi la informació sobre el lloc d'enterrament de Pedro Morro Payeras recollida en l'entrada corresponent del Registre Civil de Selva.

La Societat de Ciències Aranzadi durà a terme en els pròxims dies, en un laboratori instal·lat ex profeso en el propi cementeri de Selva, les anàlisis antropològiques que permetin confirmar els resultats. No obstant això, i a l'espera d'aquestes anàlisis, la localització exacta de les restes en el lloc assenyalat, així com les seves característiques, permeten deduir que es tracta, gairebé amb total seguretat, de les víctimes cercades.

José Luis Santo Toribio del Castillo

25 anys, era casat. Fill de Joaquín i Natalia, natural de Sevilla i resident a Inca. De professió firaire. Fou assassinat el 27 d’agost de 1936. El seu cadàver va ser descobert en la finca l'Olivar de Son Ripoll i inhumat en la fossa comuna del cementeri municipal de Selva.

Pedro Morro Payeras

20 anys. Resident a Campanet però probablement nascut a sa Pobla. De professió desconeguda. Fou assassinat el 30 d’agost de 1936.