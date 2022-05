Calvià posa en funcionament dos observatoris d'aus a la finca de Galatzó

Aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial de les Aus Migrants, Rafel Sedano, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calvià, ha presentat els dos observatoris d'aus (aguaits) que s'han condicionat a la finca pública de Galatzó, per facilitar l'observació i la fotografia dels ocells a tota persona aficionada a l'ornitologia que visiti la finca.

La finca de Galatzó és un espai amb una alta riquesa ornitològica, on s'hi han observat al voltant d'unes 80 espècies diferents d'ocells. Alguns són sedentaris, que es poden observar tot l'any, i d'altres de migrants que tan sols es poden veure durant temporades, com a l'hivern o a l'estiu. Així, l'Ajuntament presenta ara els dos aguaits que s'han creat, fruit del conveni signat amb SEO-Birdlife.

Sedano ha explicat que els dos aguaits tenen plantejaments diferents. «Un s'ha instal·lat al costat d'un abeurador creat a propòsit per atreure ocells que venen a refrescar-se i a beure, i així poder fotografiar-los. L'altre aguait, per la seva ubicació, en canvi, té per funció poder veure i fotografiar rapinyaires», ha assegurat.

A més, el regidor de Medi ambient ha destacat que ambdós observatoris «s'han creat a partir del reciclatge d'antics protectors de fusta de contenidors de fems que es trobaven a la finca i es van retirar en el procés de millora del sistema de recollida de residus, des del gener de 2021».

A més, cal destacar que actualment SEO-virot (el grup de SEO-Birdlife a Mallorca), es troba treballant en l'atles d'aus nidificants de la finca pública de Galatzó, per anar avançant en la conservació i el coneixement de la riquesa ornitològica de la finca.