Sofía Cristo, Rebeca i Drag Vulcano, primeres confirmacions de l’Orgullosament Inca 2022

L’Ajuntament d’Inca i l’associació Únic ultimen ja els detalls d’un nou Orgullosament Inca, que enguany arriba a la sisena edició. Aquest festival va néixer amb la finalitat de «contribuir a donar visibilitat a la lluita i reivindicacions del col·lectiu LGTBI i generar un espai de convivència obert a tots i totes».

Així doncs, amb la celebració del seu cinquè aniversari el passat estiu, l’Orgullosament Inca, que ha anat creixent any rere any, ha aconseguit consolidar-se i s’ha posicionat com el festival LGTBI de referència del Raiguer. «Des de les administracions públiques hem de fer un esforç per contribuir a avançar cap a la normalitat i impulsar la igualtat entre tots i totes, de la mà de les diferents associacions i col·lectius», explica el regidor de Festes, Antoni Peña.

D’aquesta manera, durant els darrers anys l’Orgullosament Inca ha evolucionat i s’ha convertit en molt més que una festa reivindicativa, amb una completa programació d’activitats. De fet, enguany es preveu que es duguin a terme diferents actes durant tota la setmana: cicle de cinema, presentació de llibres, conferències, mural reivindicatiu...

El Festival se celebrarà el dia 15 de juliol, coincidint amb l’inici de les Festes Patronals de Sant Abdon i Sant Senén. Entre molt altres artistes, enguany es comptarà amb la participació de Sofía Cristo, la cantant Rebeca, Drag Vulcano i les drags locals Mystica Vileila, Stacy Lover, Mortia Dickinsane i Lolita Kahos, que ja han confirmat la seva assistència. D’altra banda, un any més tornarem a gaudir de la participació de Topacio Fresh, que des del primer any ha apadrinat el festival. Como cada edició, també comptarem amb la col·laboració de Pep Noguera i Vivian Caoba.

L’Orgullosament Inca 2022 recuperarà la seva ubicació original i tornarà a celebrar-se en el centre de la ciutat, amb la plaça Espanya com a punt neuràlgic de l’acte. En aquest sentit, recordar que el passat any aquest acte es va celebrar al Patí d’Armes del Quarter General Luque per garantir el compliment de totes les mesures per fer front a la Covid-19.

«L’Orgullosament Inca és una festivitat reivindicativa oberta a tothom. Des de l’Organització sempre hem volgut que pogués participar d’aquest acte qualsevol persona i col·lectiu de tots els municipis de Mallorca i, de fet, s’ha convertit en clar exemple de convivència. Per això, per a nosaltres és molt important tornar a ocupar el centre de la ciutat», destaca Peña.