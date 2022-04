Llucmajor demana un Bus Nocturn que apropi els joves a les zones d'oci i reforci la seguretat viària

L'Ajuntament de Llucmajor demanarà a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge la creació d'un Bus Nocturn dins la línia L501 (Manacor-Palma) i la L504 (Urbanitzacions) que apropi els joves a les zones d'oci els divendres, dissabtes i vigílies de festius. Aquesta moció, presentada per MÉS per Llucmajor, ha estat aprovada per unanimitat.

«Llucmajor és un municipi viu, plural i divers que necessita continuar treballant a millorar la seva mobilitat. Aquesta mobilitat pública i col·lectiva s'ha d'ajustar contínuament a la realitat i a les noves necessitats que té la ciutadania», ha declarat la portaveu de MÉS per Llucmajor, Maria Barceló. «Els joves del nostre municipi ens fan arribar la necessitat de poder tenir una alternativa al cotxe per desplaçar-se a les zones d'oci de Palma i als pobles del voltant», ha afegit.

En la mateixa línia ha explicat que «està demostrat que si el servei és l'adequat, els joves utilitzen de forma massiva el transport públic». I, per tant, els «joves mereixen poder gaudir d'una mobilitat pública també pels moments d'esbarjo i actualment no hi ha cap mitjà de transport públic col·lectiu que cobreixi la distància entre aquestes zones i Llucmajor durant la nit», ha reivindicat.

En el debat del ple es va deixar clar que el nou servei de TIB ofereix un millor servei, ja que els ciutadans valoren la comoditat i la puntualitat del servei i, per això, el nombre d'usuaris ha augmentat. Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Llucmajor també vol sol·licitar que es reforci els serveis a les hores punta, augmentant-hi la capacitat i les freqüències.

Finalment, Barceló ha apuntat que «ara mateix els nostres joves es veuen obligats a desplaçar-se amb cotxes amb tot el que aquest mitjà de transport comporta en molts aspectes com ara despesa, inconvenients per aparcar i també amb els seus inconvenients des del caire de la seguretat viària».