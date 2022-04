Nova secció sindical de la COS a Estel de Llevant

La Coordinadora Obrera Sindical ha anunciat, mitjançant un comunicat, la constitució d'una nova secció, a Mallorca. Aquesta és dins l'Associació prosalut mental Estel de Llevant, de Manacor.

«Aquesta associació enguany compleix 25 anys d'història, i a dia d’avui compta amb més de cent treballadores i molts de serveis diversos orientats a les necessitats i desitjos del col·lectiu de salut mental», han explicat. En aquest sentit, «la secció sindical neix amb l’objectiu de defensar els drets laborals de totes les treballadores de l’associació, prenent l’organització i l’acció sindical com a eina per a vetllar pel compliment dels nostres drets», han afegit.

«Estenem així, la nostra presència sindical com a COS a Mallorca, convençudes que aquesta secció sindical serà una primera passa cap a la unió de totes les companyes en defensa dels seus drets, així com per estendre la unió de totes les treballadores de les illes!», ha conclòs el comunicat.