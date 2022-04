El GOB demana que se suspenguin les obres d’una plaça de Can Picafort per incomplir la Llei de costes

El GOB ha sol·licitat a la Direcció General de la Costa i la Mar que ordeni la suspensió de l'inici dels treballs de reforma i embelliment de la Plaça Marina (Can Picafort) situada totalment dins el domini públic marítim-terrestre (DPMT). Segons el Bolletí Oficial de l'Estat espanyol de dia 4 de març del 2020, anunciava tant la sol·licitud de concessió del terreny per una «reforma i embelliment de la plaça Marina» i un «quiosc-bar, solàrium i piscina».

El col·lectiu ecologista ha explicat que, referent a aquestes «va presentar al·legacions, sense que fins al dia d'avui se'ns hagi comunicat les respostes a les mateixes ni se'ns hagi notificat la resolució de les dues sol·licituds, tràmit administratiu al fet que està obligada l'administració amb tots els compareixents i interessats en els expedients». Per això ara demanen que se'ls «notifiqui la resposta a les al·legacions presentades a la sol·licitud de concessió», per tal de «poder presentar els recursos que creguem convenients en defensa de la legalitat», ha afegit.

Un dels arguments de les al·legacions fetes pel GOB és que les dues sol·licituds incomplien l'article 32.1 de la Llei de costes, el qual estableix que «Únicament es podrà permetre l'ocupació del domini públic marítim-terrestre per a aquelles activitats o instal·lacions que, per la seva naturalesa, no puguin tenir una altra ubicació». Per això, consideren «evident que tant el quiosc-bar, el solàrium, la piscina, com una plaça poden tenir altres ubicacions en l'entramat urbà confrontant amb el DPMT».

Per altra banda, el col·lectiu al·lega que «en preveure's en les sol·licituds activitats de caràcter lucratiu era preceptiu la convocatòria d'un concurs en què han de respectar-se els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva», també de la Llei de costes. Així com que «el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic hauria d'haver declarat conclòs l'expedient per desistiment del peticionari i ordenar la retirada de les ocupacions», ja que quan es varen aprovar les condicions «per les quals podria atorgar-se la concessió d'ocupació», s'havia «sobrepassat llargament el termini improrrogable de 10 dies hàbils com estableix l'article 152.11 del Reglament General de Costas», han denunciat.

El GOB també ha volgut avisar que la concessió «encara no ha entrat en vigor perquè no s'ha publicat la resolució completa del seu atorgament en el BOE». Però, volen estar alerta, ja que «per les notícies aparegudes en la premsa de Mallorca aquests dies, s'informa que l'Ajuntament de Santa Margalida procedirà de manera immediata a iniciar els treballs de reforma i embelliment de la Plaça Marina».