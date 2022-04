L’Ajuntament de Felanitx relega el català a un segon terme en l'acollida als refugiats ucraïnesos

L’Ajuntament de Felanitx donarà cursos de castellà als refugiats ucraïnesos que han arribat al municipi.

El Bloc per Felanitx no es manifesta contrari a l’oferiment d’aquests cursos per part del consistori. Però per a començar s’haurien d’oferir cursos de català, que és la llengua pròpia de les Illes Balears i no deixar-los en una segona fase com proposa l’equip de govern.

Cal recordar que el reglament de normalització lingüística de l’Ajuntament deixa ben clar que la llengua principal és el català i que totes les activitats que faci han de ser prioritàriament en aquesta llengua.

D'aquesta manera l'equip de govern relega el català a un segon terme. «Serà molt difícil que després de realitzar un curs de castellà els nouvinguts optin per a realitzar-ne un de català», remarquen des del Bloc.