Manacor preveu ampliar la biblioteca del municipi, duplicar la de Porto Cristo i crear-ne una de nova a s’Illot

L’Ajuntament de Manacor ha aprovat el Pla director de Biblioteques de Manacor, el nou full de ruta del Servei de biblioteques del municipi que vol adaptar les necessitats del servei a la població. Amb aquest pla s’estableixen una sèrie d’actuacions a Manacor, Porto Cristo i s’Illot i s’integren les infraestructures i serveis actuals, també presents a Son Macià.

«Així s’adeqüen les biblioteques actuals i caminam cap a les biblioteques modernes que la societat necessita: obertes, adreçades a tots els públics, no només com espais de consulta de llibres i sala d’estudi, sinó com espais socioculturals», ha assegurat el delegat de Cultura, Mateu Marcé. El Pla, que ja s’ha presentat davant el Consell de Mallorca, és el primer Pla director de Biblioteques de les Balears aprovat amb aquest nivell de detall.

El document tècnic de planificació fa un diagnòstic del servei existent i també una anàlisi del servei que es vol oferir a la ciutadania. Concretament, proposa triplicar la superfície actual de la Biblioteca central de Manacor, duplicar la superfície actual de la Biblioteca de Porto Cristo i crear una nova biblioteca a s’Illot.

«La Biblioteca de Manacor podrà ampliar-se entorn de les instal·lacions actuals, alhora que també es podrà dur a terme una rehabilitació patrimonial dels edificis existents», ha assegurat el director del Servei de Biblioteques de Manacor, Antoni Ferrer. El projecte d’ampliació preveu la recuperació d’espais del Claustre de Sant Vicenç Ferrer; s’ocuparien dues de les tres ales del Claustre i unificaria l’edifici dels Jutjats de Manacor, que antigament formava part del recinte conventual.

Pel que fa a Porto Cristo, es proposa ocupar la planta baixa de l’edifici existent per oferir un servei complementari a l’actual. A s’Illot, es planteja crear un espai nou integrat dins un Centre cívic de nova construcció.