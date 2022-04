Torna el correbars a Manacor tres anys després

Xítxeros amb Empenta ha presentat aquest cap de setmana el cartell de les actuacions posteriors al Correplaces 2022. Des de l’any 2019, l’organització juvenil de Manacor no havia tornat a celebrar un acte com aquest, ja que l’any 2020 es va suspendre arran de la pandèmia.

Enguany, la diada serà dia 16 d’abril amb un nou format: un correplaces. Després del sopar, a les 21 h, hi haurà un concert gratuït i obert a tothom, tot i que no hagin participat en les activitats.

El concert està encapçalat per la rapera catalana Santa Salut que, després de la seva gira per Amèrica Llatina, aterra per primera vegada a Manacor. També, l’acompanyaran els grups mallorquins Saïm i Onada, així com els rapers locals Plan-ET amb Miquel de la Mel i El Borru.