Inca impulsa un cicle de lectura feminista

Inca posa en marxa un club de lectura feminista de la mà de l’entitat cultural Siracusa. Creació i Acció Cultural, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Inca i la Llibreria Espirafocs. Aquesta iniciativa, coordinada per Julia Muñoz, s’ha dissenyat amb l’objectiu d’impulsar i apropar la literatura feminista; i, alhora, crear un espai de trobada per a reflexionar, discutir i estudiar alguns dels títols més importants de la producció literària escrita per dones.

«Des de l’Ajuntament d’Inca, tenim el compromís d’impulsar i promoure la igualtat des de totes les àrees. Per això, hem considerat més que necessari contribuir al desenvolupament d’aquesta iniciativa per tal de treballar i dinamitzar la cultura des des la perspectiva feminista, destacant obres de gran valor pedagògic», assenyala la regidora de Cultura, Alice Weber.

Així doncs, s’han programat un total de sis sessions durant els pròxims mesos, d’aproximadament una hora, per a debatre i aprendre sobre temes molt diversos que poden interessar tant a dones com a homes. Els tallers són gratuïts amb places limitades i la inscripció es pot realitzar de manera virtual a través d’aquest enllaç: shorturl.at/yFKUZ.

D’aquesta manera, el 7 d’abril arrancarà el cicle, en la Llibreria Espirafocs, amb Vernon subtex 2 de Virginie Despentes. A continuació, el taller del mes de maig es dedicarà a Putes i consentits, d’Antonina Canyelles. Mama desobedient d’Esther Vivas serà l’obra que es debatrà durant la trobada de juny.

Després, el 7 de juliol es durà a terme un taller sobre Jo, els homes, els detesto de Pauline Harmange, i el 8 de setembre un altre sobre l’obra Por qué las mujeres salvaran el planeta de diverses autores. Finalment, el mes d’octubre es tancarà aquest primer cicle de lectura feminista amb Dones rebels. Històries contra el silenci, d’Aina Torres i Reixach.